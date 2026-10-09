Nam du khách bất ngờ hôn mê ở bãi biển Nha Trang và không qua khỏi

Ngày 9/10, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 12h30, đơn vị tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu tại khu vực bãi biển đối diện đường Biệt Thự, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Nạn nhân là ông A.S (51 tuổi, quốc tịch Nga) được người dân phát hiện đột ngột mất ý thức khi đang đi bộ.

Trong quá trình di chuyển đến hiện trường, ê-kíp cấp cứu duy trì liên lạc, hướng dẫn người dân thực hiện hồi sinh tim phổi cho nạn nhân.

Khi tới nơi, lực lượng y tế ghi nhận ông S. hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở, nghi do nhồi máu cơ tim cấp.

Nạn nhân được nhân viên y tế sơ cứu. Ảnh: TTCC.

Ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai ép tim ngoài lồng ngực cho người bệnh, đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và sử dụng thuốc cấp cứu. Đồng thời, Trung tâm Cấp cứu 115 đề nghị nhân viên trạm cứu hộ số 1 là anh Phạm Đăng Khoa nhanh chóng lấy máy khử rung tim tự động AED để hỗ trợ hồi sức.

Sau khoảng 15 phút, ông S. xuất hiện mạch trở lại, có phản xạ thở ngáp, da và niêm mạc hồng hơn.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên xe cấp cứu để đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển, tình trạng người bệnh diễn biến xấu trở lại, xuất hiện rối loạn nhịp tim. Nhân viên 115 tiếp tục ép tim, bóp bóng qua nội khí quản và khử rung tim bằng máy AED.

Khi ông S. đến Khoa Cấp cứu, các bác sĩ tiếp tục sốc điện và hồi sức tích cực. Dù vậy, bệnh nhân vẫn xuất hiện các cơn rối loạn nhịp, rung thất tái diễn. Sau khoảng 30 phút hồi sức tích cực nhưng không đáp ứng điều trị, bệnh nhân tử vong.