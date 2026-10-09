Chủ quan sốt nhẹ, đau rát họng, một thanh niên bị suy hô hấp nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa điều trị thành công một nam bệnh nhân 30 tuổi bị viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Đáng chú ý, trước khi phát bệnh, người này hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử mắc bệnh mạn tính.

Bệnh nhân viêm phổi biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng được hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể phương thức ECMO-VV. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân là anh P.N.T. (30 tuổi, trú tại xã Hải Sơn, TP Quảng Ninh).

Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, anh T. xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, đau rát họng, đau mỏi cơ và ho khan. Nghĩ chỉ bị cảm sốt thông thường hoặc cúm, anh đến một phòng khám tư để thăm khám.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, sức khỏe của anh bất ngờ chuyển biến xấu. Tình trạng khó thở tăng nhanh khiến người bệnh phải đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái.

Tại đây, nhận thấy bệnh nhân suy hô hấp nặng, các bác sĩ đặt ống nội khí quản, hỗ trợ thở máy và chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc – Đột quỵ, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được thở máy với nồng độ oxy tối đa (FiO2 100%), người bệnh vẫn tím tái toàn thân, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) chỉ đạt 80–90%.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy tổn thương mờ lan tỏa toàn bộ hai phổi. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi nặng, biến chứng hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, ê-kíp điều trị triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, kết hợp thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi. Tuy nhiên, sau khoảng 2 giờ điều trị, tình trạng suy hô hấp vẫn không cải thiện.

Các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật ECMO-VV (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) hỗ trợ chức năng trao đổi khí, duy trì lượng oxy cần thiết cho cơ thể, tạo điều kiện để phổi hồi phục.

Sau khi được can thiệp ECMO, tình trạng hô hấp của bệnh nhân từng bước cải thiện. Song song với đó, các bác sĩ dùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ, thay huyết tương, kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Bệnh nhân suy hô hấp ARDS hồi phục tốt sau khi điều trị tích cực bằng ECMO-VV. Ảnh: BVCC.

Sau khoảng một tuần điều trị tích cực, chức năng phổi của bệnh nhân phục hồi tốt, bảo đảm khả năng trao đổi khí. Người bệnh lần lượt được cai ECMO, ngừng lọc máu và ngừng thở máy; đã tự thở tốt, hết sốt, không còn đau tức ngực, có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt bình thường, sẵn sàng cho xuất viện.

Theo BS.CKII Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Chống độc – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, đối với những trường hợp suy hô hấp tiến triển nặng, khi phổi gần như mất khả năng trao đổi khí và thở máy không còn đáp ứng, ECMO đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong duy trì sự sống.

Bác sĩ Hùng cho biết, nếu phải chuyển tuyến, người bệnh sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là tình trạng thiếu oxy kéo dài làm tổn thương nghiêm trọng các cơ quan, đặc biệt là não, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, triển khai ECMO ngay tại địa phương giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, hạn chế tổn thương đa cơ quan và tăng cơ hội sống.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo, một số bệnh lý hô hấp nguy hiểm có thể khởi phát bằng những triệu chứng dễ nhầm với cảm cúm thông thường như sốt nhẹ, đau họng, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Ngay cả người trẻ tuổi, không mắc bệnh nền cũng có thể diễn biến nặng nếu xuất hiện viêm phổi nghiêm trọng và biến chứng ARDS.

Khi có các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, tím tái, sốt cao kéo dài hoặc li bì, người dân cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám, cấp cứu kịp thời, tránh nguy cơ suy hô hấp và các biến chứng đe dọa tính mạng.