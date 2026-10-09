Phẫu thuật lấy khối u buồng trứng gần 4kg cho cụ bà 70 tuổi

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân tên L.T.T (70 tuổi, TP Cần Thơ) nhập viện vào ngày 6/10 trong tình trạng đau tức vùng hạ vị, vòng bụng tăng kích thước rõ rệt. Khai thác tiền sử ghi nhận bệnh nhân đã mãn kinh 20 năm và đang điều trị bệnh lý nền tăng huyết áp.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, bệnh nhân được xác định u nang buồng trứng phải có vách bên trong, kích thước lên tới 21x13x25 cm.

Trước tình trạng khối u kích thước quá lớn trên nền bệnh nhân cao tuổi và có bệnh lý nền tăng huyết áp, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã chỉ đạo tiến hành hội chẩn viện khẩn trương. Ca phẫu thuật do BS.CKII Trịnh Hoài Ngọc, Trưởng Khoa Phụ trực tiếp làm phẫu thuật viên chính, phối hợp cùng ekip Phẫu thuật, Gây mê hồi sức và sự tư vấn chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và thao tác kỹ thuật chính xác, ê-kip đã lấy trọn vẹn khối u nang buồng trứng phải nặng gần 4kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân an toàn, kiểm soát tốt các nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật.

Khối u nang buồng trứng nặng gần 4kg. Ảnh: BVCC.

Hiện tại, sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu chu đáo tại Khoa Phụ.

BS.CKII Trịnh Hoài Ngọc, Trưởng Khoa Phụ của Bệnh viện, cho biết u nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa thường gặp, tuy nhiên ở phụ nữ cao tuổi đã mãn kinh nhiều năm như trường hợp bệnh nhân này là khá đặc biệt. Do bệnh tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên người bệnh thường chỉ đi khám khi khối u đã quá to, gây chèn ép tạng xung quanh hoặc đứng trước nguy cơ hoại tử, biến chứng xoắn, vỡ u.

Bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ ở mọi lứa tuổi không nên lơ là sức khỏe phụ khoa. Ngay cả khi đã ngưng kinh nguyệt nhiều năm, việc duy trì thói quen thăm khám phụ khoa định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm/lần vẫn vô cùng quan trọng để sớm phát hiện và xử trí kịp thời các khối u bất thường. Bác sĩ cũng nhấn mạnh thêm giải pháp tầm soát chuyên sâu dành cho phụ nữ lớn tuổi tại Bệnh viện, từ đó sớm phát hiện các bất thường về phụ khoa cũng như các bệnh lý phối hợp khác.