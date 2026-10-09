Cô gái kết hôn với anh trai ân nhân sau 23 năm, vị khách lạ ở đám cưới gây chú ý

Đám cưới của cặp đôi có 1 vị khách đặc biệt khiến chú rể xúc động. Ảnh: People

Brooklyn Dotson (hiện 24 tuổi) đến từ bang Kentucky (Mỹ) đã được ghép gan cứu sống khi mới 19 tháng tuổi. Người hiến gan cứu cô là Michael Waters, một cậu bé 10 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông.

Năm 2003, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, dẫn đến tổn thương gan và các cơ quan khác. Để sống sót, cô cần được ghép gan, theo People.

Trong khi đó, Michael Waters không may gặp tai nạn ô tô lúc đến nhà bạn chơi và không thể qua khỏi. Trước đó, cậu từng nói với cha rằng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với mình, cậu muốn hiến tạng. Tháng 12/2003, Brooklyn Dotson đã được ghép gan thành công.

Mẹ Michael chủ động liên hệ với gia đình người nhận tạng thông qua tổ chức hiến tạng. Từ đó, gia đình bà và gia đình Brooklyn thường xuyên gặp gỡ, đặc biệt vào những dịp Brooklyn tái khám.

Qua những lần gặp gỡ, Noah Waters - anh trai của Michael và Brooklyn dần dần hình thành tình bạn, tâm sự với nhau và thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Dù sống cách nhau gần 5 giờ lái xe, họ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên, có những cuộc gọi video kéo dài mỗi ngày, bên nhau trong những lúc khó khăn.

Theo thời gian, tình cảm của hai người ngày một lớn dần. Noah thừa nhận anh là người rung động trước, khoảng từ thời niên thiếu, trong khi Brooklyn mất nhiều năm mới nhận ra tình cảm của mình.

Tháng 5/2025, cặp đôi chính thức hẹn hò và hơn 1 năm sau, họ quyết định tổ chức đám cưới.

Mới đây, trong khung cảnh lãng mạn bên hồ Cumberland, Brooklyn Dotson bước vào lễ đường đám cưới với chú rể Noah. Trong ngày trọng đại, cặp đôi dành một phần đặc biệt để tưởng nhớ Michael.

“Tôi muốn tri ân Michael vì em ấy đã cứu mạng tôi. Em ấy mới chỉ 10 tuổi nhưng hành động của em ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời người khác”, cô chia sẻ.

Đám cưới của họ chào đón một vị khách đặc biệt. Đó là một người đàn ông mang trái tim của Michael. Ông là người năm xưa được ghép tim từ Michael hiến tặng. Hôn lễ ngập tràn tình yêu, cảm xúc. Noah chia sẻ rằng anh rất xúc động, khóc suốt cả ngày. Anh luôn tin rằng em trai dõi theo mình từ "thiên đường".

"Tôi tin rằng em trai tôi đã hiện diện ở đám cưới theo cách đặc biệt. Em luôn dõi theo tôi từ trên thiên đường", anh chia sẻ.

Sau tất cả, Brooklyn tin rằng những thử thách không thể chia cắt hai người, bởi luôn có điều gì đó đưa họ trở về bên nhau.

"Định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi nghĩ Michael cũng góp một phần trong đó", Brooklyn chia sẻ.