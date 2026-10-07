Xem ngay lịch âm dương hôm nay 7/10

Một kiến nghị của cử tri đã được chuyển cho ai, đang xử lý đến đâu và khi nào có kết quả? Từ câu hỏi rất cụ thể ấy, một số HĐND cấp xã đang số hóa hồ sơ, xây dựng dữ liệu theo dõi kiến nghị và thử nghiệm công cụ AI để giảm thời gian xử lý giấy tờ, dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở.