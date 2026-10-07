Xem ngay lịch âm dương hôm nay 7/10
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Ngày 7/10/2026 là ngày bao nhiêu âm lịch?
Theo cuốn Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Âm dương đối lịch năm Ất Tị 2025 của Nhà xuất bản Thanh Hóa, hôm nay Thứ Tư ngày 7/10 dương lịch tức ngày 27/8 âm lịch. Xem ngay lịch âm dương hôm nay 7/10.
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 7/10
Ngày Dương Lịch: 7-10-2026
Ngày Âm Lịch: 27-8-2026
Ngày trong tuần: Thứ Tư
Ngày Giáp Dần tháng Đinh Dậu năm Bính Ngọ
Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xem-ngay-lich-am-duong-hom-nay-7-10/438750.html