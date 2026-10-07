Thủ Thiêm đấu giá 5 lô đất, gắn với 3.790 căn tái định cư

Đấu giá 5 lô đất tại phường An Khánh

UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các lô đất nằm ở phường An Khánh, thuộc khu 38,4ha trước đây là khu tái định cư Bình Khánh, gắn với 3.790 căn tái định cư.

Danh mục gồm lô 1.K7.9.HH, trước đây ký hiệu R1; 1.K7.5.HH (R2); 1.K7.6.HH (R3); 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5). Công trình cùng các tài sản gắn liền với đất được tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và cũng thuộc phạm vi đưa ra đấu giá.

Theo phương án, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Thời điểm dự kiến tổ chức đấu giá là tháng 10-2026. Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định, phê duyệt theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

Rà soát hồ sơ và điều kiện đấu giá

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất TP cùng các cơ quan liên quan triển khai phương án. Sở chịu trách nhiệm trước UBND TP và pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất của hồ sơ, thông tin, số liệu và hiện trạng pháp lý đất đai, tài sản; đồng thời bảo đảm các tài sản đủ điều kiện đấu giá.

Trước khi tổ chức, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thuế TP.HCM, UBND phường An Khánh và các đơn vị liên quan rà soát ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, hiện trạng và giá trị tài sản. Việc rà soát căn cứ Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 30-9-2026 của UBND phường An Khánh cùng các quy định liên quan.

Các cơ quan cũng phải xác định, thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm tính đúng, tính đủ, không để thất thoát tài sản Nhà nước. Hồ sơ đấu giá cần công khai các điều kiện về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; thời hạn nộp tiền, thời hạn sử dụng đất cùng các nghĩa vụ tài chính khác.