Chủ Khách sạn Kovie Hải Phòng sắp làm dự án nhà ở đầu tay tại phường Dương Kinh

Vừa qua, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng khoảng 5,2 ha đất trồng lúa tại phường Dương Kinh sang đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, thành phố giao gần 6,6 ha đất tại phường Dương Kinh (bao gồm cả diện tích chuyển đổi nói trên) cho CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng HTM để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị tại Khu dân cư Hải Phong theo quy hoạch đã phê duyệt.

Trong cơ cấu đất giao cho doanh nghiệp, có khoảng 2,85 ha đất ở nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Phần diện tích còn lại là đất công cộng, bãi đỗ xe, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thành phố giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Trước đó vào tháng 4/2023, UBND phường Dương Kinh đã phê duyệt quy hoạch 1/500 đối với dự án nói trên. Tháng 11 cùng năm, dự án được TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư. Tháng 7/2024, Hạ tầng HTM được phê duyệt nhà đầu tư.

Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện dự án là gần 6,6 ha, trong đó có 159 thửa đất nông nghiệp của 115 hộ dân và 26 thửa đất ở của 26 hộ dân.

Toàn dự án sẽ xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 262 căn nhà ở liền kề thương mại; 1 toà chung cư cao 9 tầng với 200 căn hộ; 1 toà chung cư NOXH cao 4 tầng với 156 căn.

Tổng mức đầu tư của dự án này là 856 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 115 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng là 5 năm kể từ ngày giao đất.

Khu đất dự án Chỉnh trang đô thị tại Khu dân cư Hải Phong. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử phường Dương Kinh).

Năng lực hệ sinh thái HTM

Về chủ đầu tư, theo dữ liệu của người viết, Hạ tầng HTM được thành lập vào tháng 4/2021, có trụ sở tại 1025 Ngô Gia Tự, phường Hải An, TP Hải Phòng với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó CTCP Tập đoàn Đầu tư HTM góp 65%; ông Đào Mạnh Sến góp 20% và ông Đào Thanh Tùng góp 15%.

Tháng 1/2024, Hạ tầng HTM tăng vốn lên 180 tỷ đồng. Hiện Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Đào Trọng Nam.

Vê công ty mẹ của Hạ tầng HTM, Tập đoàn HTM tiền thân là CTCP Xây dựng Công trình Giao thông và Cơ giới được thành lập vào năm 2002 với xuất phát điểm hoạt động trong ngành xây dựng.

Năm 2006, tập đoàn bắt đầu phát triển bất động sản công nghiệp với dự án khu nhà xưởng cho thuê tại KCN Đồ Sơn.

Năm 2010, HTM hợp tác với Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI) phát triển dự án Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ - một trong những trung tâm logistics lớn nhất tại Hải Phòng. Đến 2011, HTM đầu tư thêm dự án Khu nhà xưởng và Kho vận Hải Thành (15 ha) tại thành phố Cảng.

Năm 2018 đánh dấu bước lấn sân bất động sản dân dụng của HTM khi doanh nghiệp đầu tư Tòa nhà khách sạn Kovie (106 phòng) trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Năm 2023, tập đoàn đổi tên thành HTM như hiện nay tăng vốn điều lệ lên 616 tỷ đồng và hoạt động đa ngành, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ logistics, và xây lắp.

Tại nút giao Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 10, HTM đang đầu tư Cụm công nghiệp Cẩm Văn với quy mô 35 ha.

Bên cạnh Hạ tầng HTM, hiện Tập đoàn HTM đang sở hữu danh mục công ty thành viên gồm Công ty TNHH HTM Solution; CTCP Đông Việt; Công ty TNHH MVG Đình Vũ; CTCP Đùa tư Phát triển HLS; CTCP HTM Logistics và CTCP Đầu tư VIDIFI Duyên hải.