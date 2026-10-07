Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp chuyên đề

Các đại biểu tham dự cuộc họp thẩm tra

Dự cuộc họp có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp thẩm tra

Trong chương trình, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung: Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự toán, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2026; quy định hình thức nộp, kỳ khai, nộp phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh; quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ phòng thủ dân sự tỉnh.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào một số nội dung như: số liệu liên quan đến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; trách nhiệm của các đơn vị được giao nguồn vốn; tiêu đề dự thảo nghị quyết; tiến độ giải ngân, đặc biệt là vốn Chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2026; bổ sung quy định về căn cứ pháp lý; nguồn lực thực hiện, đối tượng chi, mức chi của Quỹ phòng thủ dân sự tỉnh...

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp thẩm tra

Phát biểu kết luận các nội dung tại cuộc thẩm tra, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp. Trong đó rà soát số liệu để chỉnh sửa, bổ sung; xem xét điều chỉnh tên dự thảo quy định hình thức nộp, kỳ khai, nộp phí, lệ phí; biên tập nội dung liên quan đến hình thức nộp, kỳ khai nộp đối với từng loại phí cho rõ; thống nhất kỳ khai nộp với phụ lục kèm theo; rà soát lại các quy định, mức chi, đối tượng chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh đúng quy định... Từ đó hoàn thiện các nội dung dự thảo, tờ trình đúng quy định.