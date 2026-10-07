Phú Thọ nghiên cứu đầu tư cầu Hai Bà Trưng vượt sông Lô

Một góc sông Lô. (Ảnh: chinhphu.vn).

Theo cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ, ngày 6/10, lãnh đạo địa phương đã kiểm tra thực địa phương án hướng tuyến công trình cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối với nút giao IC6 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trước đó, vào tháng 1/2026, dự án được Phú Thọ bổ sung vào danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

Đây là dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, đi qua các phường Việt Trì và xã Tiên Lữ, Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2030.

Dự án này được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Đối với kết cấu nhịp chính cầu Hai Bà Trưng, đơn vị tư vấn nghiên cứu 3 phương án gồm cầu dây văng, cầu extradosed và cầu vòm thép dây treo dạng mạng lưới.

Qua so sánh, phương án cầu dây văng được kiến nghị lựa chọn để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong các bước tiếp theo.

Dự án nhằm tăng cường kết nối khu vực trung tâm tỉnh Phú Thọ với hệ thống giao thông đối ngoại; hình thành trục giao thông mới qua sông Lô, hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch và mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Lô.