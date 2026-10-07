Cử tri TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng chính sách mới tạo chuyển biến từ thực tiễn

Kỳ vọng cơ chế mới sớm đi vào cuộc sống

Tại các hội nghị TXCT, nhiều kiến nghị của cử tri xuất phát từ những vấn đề thiết thân trong đời sống, từ hạ tầng đô thị, giao thông, chống ngập, di dời nhà ven kênh rạch đến tiến độ các công trình và cải cách thủ tục hành chính. Cùng với đó, cử tri đặc biệt quan tâm các chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm sóc sức khỏe, giáo dục, sách giáo khoa, chính sách đối với người có công, người khuyết tật và điều kiện sống tại các khu tái định cư; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, cũng được phản ánh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Hoa Lê

Đặc biệt, Luật Phát triển đô thị là một trong những nội dung được cử tri thành phố quan tâm. Bày tỏ phấn khởi khi Quốc hội thông qua Luật, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, cử tri phường Xóm Chiếu kỳ vọng những cơ chế, chính sách mới sẽ tạo thêm dư địa để thành phố giải quyết các vấn đề đô thị. Để Luật sớm đi vào cuộc sống, cử tri kiến nghị khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là những nội dung được phân quyền.

Từ đó, cử tri phường Bình Tiên đề nghị thành phố rà soát các quy định liên quan, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp, từng ngành, tránh tình trạng pháp luật đã có nhưng triển khai chậm hoặc phát sinh nhiều thủ tục trung gian. Cử tri cũng đề nghị tăng cường công khai, minh bạch để người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở dễ tiếp cận, thực hiện, giám sát.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Trao đổi với cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho rằng phản ánh việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn là xác đáng. Các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp với Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo để thúc đẩy hoàn thiện các văn bản liên quan. Tuy vậy, Luật Phát triển đô thị không phải chờ toàn bộ nghị định, thông tư hướng dẫn mới có thể thực hiện mà hoàn toàn có thể áp dụng trực tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động cụ thể hóa Luật bằng việc thông qua 24 nghị quyết tại Kỳ họp thứ Năm của HĐND thành phố.

Tổ đại biểu số 8, Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh TXCT các phường Tân Bình, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú và Phú Thọ Hòa chiều 2/10. Ảnh: Hoa Lê

Cải cách phải được đo bằng sự thuận tiện của người dân

Với cải cách hành chính, cử tri cho rằng chuyển đổi số phải hướng đến hiệu quả thực chất, giúp người dân giảm thời gian, số lần đi lại và thủ tục phát sinh, thay vì chỉ hoàn thành các chỉ tiêu về số hóa. Cử tri phường Khánh Hội đề nghị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu để không yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin cơ quan nhà nước đã có; đồng thời, duy trì hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, nhất là với người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ. Theo cử tri phường Bình Lợi Trung, hiệu quả cải cách cần được đánh giá từ thời gian giải quyết hồ sơ, mức độ thuận tiện thực tế và trải nghiệm của người dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức trao đổi các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Cử tri phường Tân Sơn Nhì cũng phản ánh những bất cập từ thực tế sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kiến nghị tăng cường tương tác hai chiều giữa cán bộ thụ lý và người dân, hướng dẫn cụ thể khi hồ sơ chưa đạt yêu cầu; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cá nhân đối với tình trạng lỗi kỹ thuật, nghẽn mạng gây ách tắc giải quyết hồ sơ.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu trao đổi các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết, cơ chế tương tác hai chiều trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đã được quy định rõ. Nếu cán bộ tiếp nhận không hướng dẫn đầy đủ, người dân có thể phản ánh bằng văn bản đến Đoàn ĐBQH thành phố để kiểm tra, chấn chỉnh. Theo Trung tướng Nguyễn Minh Đức, phân cấp, phân quyền phải gắn với “sáu rõ”, xác định rõ trách nhiệm, kết quả và trách nhiệm giải trình; cán bộ thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân cần được kiểm tra, xử lý.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ trao đổi các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Giải quyết vấn đề đô thị bằng tư duy dài hạn

Tiếp tục phản ánh tình trạng ngập tại một số khu vực, cử tri phường Tân Bình cho rằng cần nhìn nhận ngập nước như một rủi ro của an ninh đô thị. Bên cạnh bản đồ rủi ro ngập lụt và kế hoạch ứng phó, cử tri đề nghị khôi phục việc nạo vét cống rãnh định kỳ, chuyển từ xử lý khi xảy ra sự cố sang chủ động phòng ngừa. Cử tri phường Tân Hưng cũng đề nghị thành phố xây dựng hệ thống dữ liệu, bản đồ ngập và cảnh báo sớm; đầu tư hạ tầng chống ngập đồng bộ, tránh tình trạng xử lý ngập nơi này nhưng phát sinh ngập nơi khác.

Tổ đại biểu số 9, Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri phường Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông sáng 28/9. Ảnh: Hoa Lê

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ cho biết, thành phố xác định chống ngập không còn là bài toán xử lý riêng lẻ từng điểm hay theo mùa, mà phải gắn với quy hoạch và phát triển đô thị. Thành phố đang phối hợp nghiên cứu các giải pháp quản lý nước phù hợp với điều kiện thực tế, từ hệ thống đê điều, hạ tầng xanh đến mô hình đô thị bọt biển. Dự kiến trong tháng 11/2026, thành phố sẽ trình HĐND thành phố quy hoạch tổng thể, trong đó chống ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Đối với đề nghị xây dựng bản đồ ngập và bản đồ dự báo rủi ro, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ cho biết đây là nội dung nằm trong định hướng, giải pháp sắp tới. Hệ thống dữ liệu sẽ giúp quản lý, điều hành hạ tầng linh hoạt hơn, tương tự cách điều tiết giao thông theo lưu lượng phương tiện.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại các hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Tại các hội nghị, đại diện các sở, ngành đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; những vấn đề còn lại được tiếp thu, tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, những kiến nghị của cử tri sẽ được Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng; đồng thời, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm các kiến nghị chính đáng được xem xét, xử lý thấu đáo.