Anthropic hướng đến mức định giá 2.000 tỷ USD khi IPO

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Bản đăng ký Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic cho thấy công ty này đang đặt cược lớn rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm thay đổi kinh tế toàn cầu sâu sắc hơn cả công nghiệp hóa, năng lượng điện và mạng Internet.

Đợt IPO này được dự đoán có thể định giá Anthropic ở mức hơn 2.000 tỷ USD. Mức định giá mục tiêu này cao hơn gấp đôi so với mức định giá ước tính 965 tỷ USD do chính công ty đưa ra hồi tháng 5.

Hồ sơ cho thấy Anthropic lỗ ròng 42 tỷ USD trong năm 2025 và dự kiến chi tới 518 tỷ USD cho các nghĩa vụ liên quan đến điện toán đám mây, hạ tầng tính toán và hạ tầng kỹ thuật trong những năm tới. Doanh thu năm 2025 tăng gấp 12 lần, đạt gần 4,6 tỷ USD, dù công ty chịu khoản lỗ hoạt động hơn 8 tỷ USD.

Anthropic cho biết gần 1/4 doanh thu năm ngoái đến từ hai khách hàng, và công ty cảnh báo rằng nhiều khách hàng lớn nhất của họ không ký hợp đồng dài hạn và có thể giảm hoặc ngừng chi tiêu.

Đối thủ lớn nhất của Anthropic vẫn là OpenAI, khi hai bên cạnh tranh gay gắt nhằm giành giật khách hàng doanh nghiệp, nhân tài và tầm ảnh hưởng tại Washington. OpenAI đã nộp hồ sơ IPO bảo mật vào tháng 6.

Theo các thông tin trên truyền thông, nhà phát triển ChatGPT dự kiến sẽ niêm yết vào đầu năm 2027.

Ngoài ra, Anthropic cũng cạnh tranh với xAI của SpaceX, Google (thuộc Alphabet) và Meta trong việc xây dựng hạ tầng AI.

Amazon và Google là hai trong số các đối tác chiến lược quan trọng ban đầu của Anthropic. Cả hai tập đoàn đều đã đầu tư hàng tỷ USD vào công ty khởi nghiệp này, đồng thời cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cần thiết để huấn luyện và triển khai các mô hình Claude.

Truyền thông trước đó đưa tin đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Anthropic nhiều khả năng sẽ bị lùi lại sang thời điểm sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Đợt niêm yết của Anthropic hứa hẹn sẽ khép lại một trong những năm thành công nhất của hoạt động IPO tại Mỹ kể từ năm 2021, bất chấp mặt bằng lãi suất cao, tình hình kinh tế bấp bênh và những mối lo ngại về định giá./.