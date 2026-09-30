Sửa Luật Đấu thầu: Đề cao chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra

Quốc hội Khóa XVI

Trình bày Báo cáo tóm tắt về Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu hiện hành và tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính.

Nhóm thứ nhất gồm các quy định bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của pháp luật. Phân định hoạt động áp dụng đấu thầu và pháp luật liên quan, không áp dụng luật này với các lĩnh vực, vấn đề đặc thù đã được pháp luật chuyên ngành quy định; xác định nguyên tắc áp dụng khi có sự khác biệt giữa các luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Ảnh QH.

Nhóm thứ hai gồm các quy định nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đấu thầu.

Nhóm thứ ba là các quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong hoạt động đấu thầu.

Nhóm thứ tư tập trung nâng cao hiệu lực quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động đấu thầu; làm rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu và tổ chuyên gia.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh QH.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, qua thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu thầu theo trình tự, thủ tục rút gọn; hồ sơ luật đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính cơ bản nhất trí với định hướng chuyển từ quản lý quy trình, thủ tục sang quản lý chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra; tăng cường phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với trách nhiệm; đơn giản hóa quy trình, giảm các chi phí tuân thủ và thủ tục hình thức. Đồng thời đề nghị đánh giá tác động thực chất, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và điều kiện thi hành đồng bộ, bảo đảm cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật. Ảnh QH.

Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo luật để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kiểm soát quyền lực. Đồng thời hoàn thiện hệ thống mạng lưới đấu thầu quốc gia, cơ chế kết nối, chia sẻ, truy xuất dữ liệu, công khai thông tin, giám sát, hậu kiểm, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị. Bảo đảm quyền tự chủ được mở rộng đi đôi với trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm soát.

Xác định trách nhiệm của các chủ thể, quy định chuyển tiếp và nội dung giao cho Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, khả thi, không phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc hạn chế cạnh tranh không cần thiết.