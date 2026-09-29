Chứng khoán HD lên kế hoạch IPO gần 122 triệu cổ phiếu, đăng ký niêm yết HOSE

CTCP Chứng khoán HD (HDBS) dự kiến chào bán 121,8 triệu cổ phiếu ra công chúng trong quý IV/2026, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 12.178 tỷ đồng. Công ty đồng thời chuẩn bị hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 29/9, HDBS dự kiến chào bán 121,7 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương 11,1111% số cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu này có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 1.218 tỷ đồng.

Giá chào bán chính thức chưa được xác định. Theo phương án, mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

Tại thời điểm nộp hồ sơ, giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét là 12.252 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán chính thức sẽ do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Kế hoạch sử dụng vốn của Chứng khoán HD (Ảnh: Chứng khoán HD).

Với giả định toàn bộ số cổ phiếu được chào bán thành công ở mức 12.252 đồng/cổ phiếu, HDBS dự kiến thu tối thiểu khoảng 1.492 tỷ đồng.

Trong đó, 60% tương đương khoảng 895,3 tỷ đồng được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 10%, tương đương 149,2 tỷ đồng, dành cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán; 30% còn lại, khoảng 447,6 tỷ đồng, dùng để đầu tư giấy tờ có giá.

Nguồn vốn dự kiến được giải ngân từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027. Trường hợp vốn chưa được sử dụng ngay, HDBS có thể gửi tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn không quá 6 tháng, với quy mô dưới 50% số tiền thu được.

HDBS dự kiến thực hiện IPO trong quý IV/2026 sau khi được UBCKNN cấp phép. Hai công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý phân phối là SSI và HSC.

Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 60,89 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến sau chào bán.

Công ty cho biết sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) song song với hồ sơ chào bán tại UBCKNN.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời HDBS dự kiến hoàn thiện hồ sơ niêm yết trong vòng 30 ngày.

Nếu không đáp ứng điều kiện niêm yết trên HOSE, HDBS sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.

Trước đó, trong tháng 4 và 5/2026, HDBS đã phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau các đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty tăng lên hơn 10.960 tỷ đồng. HDBank hiện là công ty mẹ của HDBS, sở hữu 90% vốn điều lệ.

Ông Vũ Hữu Điền hiện là Chủ tịch HĐQT HDBS. Ông từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và sau đó là Tổng Giám đốc VPBankS trong giai đoạn 2024-2026. Tháng 4/2026, ông rời HĐQT VPBankS và được bầu vào HĐQT HDBS, sau đó đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT.