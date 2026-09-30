Người Tổ phó bám hiện trường, lan tỏa an toàn và tiết kiệm điện

Bám sát hiện trường, đặt an toàn lên hàng đầu

Công tác tại Công ty Điện lực Huế từ cuối năm 2006, anh Võ Bá Huy đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ công nhân kỹ thuật tại Điện lực A Lưới, công nhân quản lý lưới điện đến công nhân quản lý vận hành lưới điện trung, hạ áp. Hiện anh là Tổ phó Tổ Quản lý vận hành đường dây và trạm, Điện lực Nam Sông Hương, thành phố Huế.

Anh Võ Ba Huy (thứ 3 từ trái sang) cùng đồng nghiệp thực hiện kéo dây điện khu vực sông Hương.

Qua từng vị trí, anh Huy tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và nâng cao năng lực quản lý, điều hành công việc. Đặc thù công tác quản lý vận hành lưới điện đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và trách nhiệm cao nên anh luôn xác định an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Với vai trò Tổ phó, anh Huy chủ động cùng tập thể xây dựng kế hoạch kiểm tra lưới điện, theo dõi tình trạng vận hành thiết bị, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ có thể gây sự cố, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho khách hàng trên địa bàn quản lý.

Trong công việc, anh Huy thường xuyên có mặt tại hiện trường, kể cả khi xảy ra sự cố vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi. Những thời điểm cao điểm nắng nóng, mùa mưa bão hay khi khắc phục sự cố sau thiên tai, anh cùng đồng nghiệp triển khai các biện pháp xử lý, nhanh chóng khôi phục cấp điện cho người dân.

Tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng giúp anh cùng tập thể chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với những công việc khó, yêu cầu kỹ thuật cao hoặc cần xử lý khẩn cấp, anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ, trực tiếp hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn lao động.

Không chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, anh Huy còn chú trọng tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, mỗi lần tiếp xúc với khách hàng, anh kết hợp hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn trong gia đình, cảnh báo những nguy cơ mất an toàn từ hệ thống điện sau công tơ và vận động khách hàng thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện phù hợp.

Với các hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh và trường học trên địa bàn, anh chia sẻ những kiến thức thiết thực như không câu móc điện tùy tiện, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, sử dụng thiết bị điện đúng cách, tắt các thiết bị không cần thiết và lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Theo anh Huy, mỗi lần tiếp xúc với khách hàng cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng điện an toàn, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn điện và hình thành thói quen tiết kiệm điện.

Anh Võ Bá Huy tuyên truyền an toàn, tiết kiệm điện đến với người dân.

Gắn chuyên môn với trách nhiệm cộng đồng

Là đảng viên từ năm 2014, anh Huy luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu trong công việc và sinh hoạt. Anh cũng tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trẻ về chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Cùng với kinh nghiệm thực tế, anh thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý vận hành lưới điện, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ số, dịch vụ khách hàng và các chuyên đề chuyên môn khác. Việc học tập, cập nhật kiến thức giúp anh nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Những nỗ lực trong quá trình công tác của anh được ghi nhận bằng giấy khen cấp Tổng công ty năm 2022, giấy khen cấp đơn vị cơ sở, danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liên tục và danh hiệu Thợ giỏi cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Điện lực Nam Sông Hương, nhận xét anh Võ Bá Huy có năng lực chuyên môn vững, trách nhiệm cao và luôn gương mẫu trong các nhiệm vụ được giao. Không chỉ thực hiện công tác quản lý vận hành lưới điện, anh còn tích cực tuyên truyền an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến khách hàng.

Theo ông Minh, tinh thần tận tụy với khách hàng, người dân và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp của anh Huy góp phần xây dựng hình ảnh người nhân viên Điện lực Nam Sông Hương nói riêng và Công ty Điện lực Huế nói chung.

Với anh Huy, sự tin tưởng của lãnh đạo, đồng nghiệp và sự hài lòng của khách hàng khi dòng điện được vận hành an toàn, ổn định phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh là mục tiêu nghề nghiệp mà anh hướng đến.

Từ công việc quản lý vận hành lưới điện đến những lần hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, anh Huy luôn gắn trách nhiệm chuyên môn với những việc làm cụ thể. Qua đó, hình ảnh người công nhân điện không chỉ hiện diện trên những tuyến đường dây, trạm điện mà còn trong từng hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng tại cơ sở.