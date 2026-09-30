Nóng: PNJ thay đổi chính sách mua lại vàng và kim cương, rút ngắn thời gian thanh toán

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa điều chỉnh chính sách xử lý giao dịch thu đổi từ ngày 30/9/2026 và áp dụng cho đến khi có thông báo mới.

Với phương án này, PNJ tiếp tục cho phép khách hàng chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại sang sản phẩm mới.

Đáng chú ý, thay vì áp dụng chung lộ trình thanh toán kéo dài đến 120 ngày như thông báo trước, chính sách mới chia thời gian nhận tiền theo từng nhóm sản phẩm.

Đối với vàng miếng SJC, vàng nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo được thanh toán 100% sau 2 ngày.

Các sản phẩm gồm trang sức 22 - 24K, quà tặng sưu tầm, trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý, CZ/ECZ và đá tổng hợp được thanh toán 100% sau 7 ngày.

Riêng trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời vẫn áp dụng lộ trình thanh toán đến T+120. PNJ thanh toán 10% tại ngày giao dịch hoặc T+1, 20% tại T+30, 25% tại T+60, 25% tại T+90 và 20% tại T+120.

Nguồn: PNJ.

Trao đổi với VietTimes, PNJ cho biết đây là một trong các giải pháp được triển khai song song với quá trình tăng cường nguồn lực tài chính và tái thiết hoạt động.

Trước đó, gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay dành cho PNJ, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

Cụ thể, ngày 4/9, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty. Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản, tức không quá 1.079 tỷ đồng.

Chỉ ít ngày sau khi chủ trương vay vốn được thông qua, hai con gái bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã đăng ký bán lần lượt 7 triệu cổ phiếu và 18 triệu cổ phiếu từ ngày 10/9 đến 10/10. Kết quả cả hai đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu qua đó cũng giảm xuống tổng cộng 4,88%.

Hay mới đây, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng đã đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến 30/10. Nếu giao dịch thành công, em trai Chủ tịch PNJ sẽ giảm sở hữu từ 2,7% xuống còn 0,94% vốn.