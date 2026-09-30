Giá vàng tăng mạnh trở lại

Sau khi giảm mạnh tới 2 triệu đồng trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng đã dần hồi phục. Phiên hôm qua, vàng trong nước đã tăng 1 triệu đồng mỗi lượng và thị trường tiếp tục chứng kiến mức tăng tương tự trong sáng nay. Theo đó, vàng SJC mở cửa giao dịch đầu giờ sáng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn 999.9 các thương hiệu cũng hồi phục trở lại. Cụ thể, nhẫn SJC niêm yết đầu giờ sáng tại 140,0 – 143,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 140,2 – 143,2 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 149,5 – 143,5 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, phiên giao dịch ngày 29/9 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã tăng 67 USD mỗi ounce, lên mức 4.181 USD/ounce. Bước sang phiên châu Á, kim loại quý điều chỉnh nhẹ và tính đến 9h30 sáng theo giờ Việt Nam, đang giao dịch quanh vùng giá 4.175 USD/ounce. Như vậy, tính từ đầu tuần, giá vàng quốc tế vẫn giảm gần 100 USD mỗi ounce.

Giá vàng biến động mạnh kể từ đầu tuần

Thị trường kim loại quý chịu áp lực lớn trong phiên đầu tuần do rủi ro căng thẳng tái diễn ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, giá dầu Brent đã có thời điểm vượt 106 USD/thùng. Tuy nhiên, tình hình đã bớt căng thẳng hơn khi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông cho thấy dấu hiệu phục hồi. Các nhà trung gian hòa giải đang đưa ra một đề xuất tạm thời, theo đó Iran sẽ cho phép giao thông tự do qua eo biển và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Dù vậy, việc sắp xếp thứ tự vận chuyển, miễn trừ dầu mỏ, đóng băng tài sản và thanh tra hạt nhân vẫn là những điểm bất đồng.

Giá dầu Brent hiện đã giảm về vùng 96 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm còn quanh 89,4 USD/thùng.

Cùng với đó, dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến trong tháng 8, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng giảm trong tháng 9 và xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 đã làm giảm bớt kỳ vọng tăng lãi suất. Thông điệp của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, John Williams, rằng "không cần phải vội vàng" đã cũng góp phần kéo tỷ lệ kỳ vọng tăng lãi suất tháng 10 xuống khoảng 51,5% từ mức 70,9% hôm thứ Hai, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng có xu hướng hạ nhiệt.

Đây chính là những yếu tố hỗ trợ, giúp giá vàng hồi phục sau cú rơi đầu tuần.