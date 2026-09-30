Đồng USD kết thúc tháng 9/2026 với đà tăng mạnh

Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, thước đo sức mạnh của đồng USD, đã tăng 1,9% trong tháng 9/2026, chạm mức cao nhất trong vòng hai tháng qua. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục leo thang, với kỳ hạn 30 năm vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2002. Động lực này xuất phát từ việc cuộc chiến tại Iran đẩy giá năng lượng lên cao, đe dọa làm bùng phát lạm phát toàn cầu.

Thị trường hiện dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm gần 1 điểm phần trăm trong 12 tháng tới. Sự chênh lệch lãi suất ngày càng mở rộng cùng với dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực đã buộc các nhà đầu tư từng đánh cược USD giảm giá phải thay đổi chiến lược. Mới đây, ngân hàng Morgan Stanley đã từ bỏ dự báo cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trong nửa cuối năm 2026.

Sự bứt phá của USD thể hiện rõ nét nhất qua tỷ giá với đồng euro. Trong tháng 9/2026, đồng bạc xanh đã tăng gần 2,5% so với đồng tiền chung châu Âu, đánh dấu mức tăng theo tháng lớn nhất trong 14 tháng qua. Trong phiên giao dịch qua đêm, đồng euro trượt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025, chạm ngưỡng 1,1312 USD/euro, trước khi phục hồi nhẹ quanh mức 1,1339 USD/euro tại phiên châu Á sáng nay.

Ông Brent Donnelly, Giám đốc giao dịch ngoại hối tại Spectra Markets nhận định, sự đối lập về vĩ mô đang tạo ra hố sâu ngăn cách. Trong khi kinh tế Mỹ phát triển "nóng", châu Âu lại đang tụt hậu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, đối mặt với nguồn cung năng lượng đắt đỏ khi giá khí đốt châu Âu đầu tháng này đã chạm đỉnh kể từ năm 2022 và rủi ro chính trị tại Pháp.

Đáng chú ý, chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Pháp và Đức đã nới rộng vượt mốc 115 điểm cơ bản, mức kỷ lục kể từ năm 2012.

Áp lực từ đồng USD lan rộng ra toàn bộ nhóm 10 đồng tiền chủ chốt (G10). Đồng bạc xanh thiết lập mức đỉnh 16,5 tháng so với đồng franc Thụy Sỹ ở mức 0,8358 franc Thụy Sỹ đổi 1 USD. Đồng AUD cũng bị đẩy xuống dưới mốc 70 xu Mỹ lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8/2026. Đồng bảng Anh chạm đáy 3 tháng, giao dịch quanh mức 1,3227 USD/đồng bảng Anh.

Điểm sáng duy nhất trong nhóm G10 là đồng yen Nhật Bản. Nỗi lo giới chức Nhật Bản can thiệp ngoại hối cùng kỳ vọng Ngân hàng trung ương nước này (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất đã giúp đồng yen lội ngược dòng, ép đồng USD giảm 1,5% so với yen trong tháng 9/2026. Ở thị trường châu Á, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng hướng tới quý tăng giá thứ 7 liên tiếp so với USD trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 1-7/10.

Động lực tiếp theo của thị trường ngoại hối sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế then chốt. Thị trường đang dồn sự chú ý vào Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ công bố vào cuối ngày 30/9, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, và đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 9/2026 dự kiến công bố vào ngày 2/10.

Dù các quan chức Fed như Thống đốc Michael Barr nhấn mạnh cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, Chủ tịch Fed New York John Williams lại phát đi tín hiệu cân bằng hơn. Ông nhận định "không cần thiết phải vội vã" nhưng cũng để ngỏ khả năng "có thể phù hợp để tăng thêm 1 lần nữa vào cuối năm nay".