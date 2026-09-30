Xã Đan Phượng hướng tới nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Chương trình có sự tham gia của đại diện các phòng, ban chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 của xã. Ngoài ra, còn có đại diện các Tổ công tác, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: Ngân Nguyễn

Tại buổi tập huấn, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ Hà Nội) Trần Thị Minh Phương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi về Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, phương pháp đánh giá các chỉ số PAR-Index, SIPAS, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà xã Đan Phượng cần tập trung thực hiện.

Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức lý luận, các đại biểu tham dự đã trao đổi nghiệp vụ, thảo luận về những nội dung thực tiễn phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Lớp bồi dưỡng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng phối hợp cho đội ngũ cán bộ, qua đó bảo đảm chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức khi giao dịch. Đây là nền tảng quan trọng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm phục vụ.

Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ Hà Nội) Trần Thị Minh Phương trao đổi tại lớp tập huấn. Ảnh: Ngân Nguyễn

Thời gian qua, xã Đan Phượng đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Địa phương đã hoàn thành 30/35 nhiệm vụ thành phố giao, đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tới 98,56%.

Cùng với việc tích cực triển khai kế hoạch 100 ngày thúc đẩy chuyển đổi số và duy trì hiệu quả hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng, riêng trong tháng 8-2026, xã đã tiếp nhận gần 1.700 hồ sơ và xử lý thành công hơn 1.600 hồ sơ, hầu hết đều hoàn thành trước hoặc đúng thời hạn quy định.