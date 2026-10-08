Cảnh báo lừa đảo từ dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp

Ngày 7/10, clip một người phụ nữ được cho là chủ đội phá dỡ công trình ở Hà Nội tranh chấp tiền công với chủ nhà lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc đặt ra câu hỏi: thỏa thuận bằng lời nói, tin nhắn có đủ căn cứ để đội thợ yêu cầu thanh toán?