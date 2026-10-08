Huế mở cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh với các loại tội phạm

Sáng 8/10, Công an TP Huế tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm 60 ngày đêm "Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn" và ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự - Tổ 785.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: CACC.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 8/10 đến 8/12, nhằm chủ động nắm tình hình, tổng rà soát địa bàn, đối tượng, lĩnh vực. Kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Lực lượng chức năng rà soát, làm sạch dữ liệu, quản lý và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy. Đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đồng thời, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, hồ sơ tồn đọng. Kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị và công cộng.

Công an TP Huế ra quân đợt cao điểm 60 ngày đêm "Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn". Ảnh: CACC.

Tại lễ ra quân, Công an TP Huế ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự - Tổ 785. Lực lượng này được tổ chức nhằm tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu các đơn vị triển khai đợt cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Tập trung rà soát, nhận diện những địa bàn, lĩnh vực, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp để chủ động phòng ngừa, xử lý, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ.