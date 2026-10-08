Phường Đồng Hới: Phấn đấu 100% bến neo đậu tàu, thuyền an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Phường Đồng Hới phấn đấu 100% người dân, chủ tàu, thuyền viên sẵn sàng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra - Ảnh: H.Tr

Phường Đồng Hới hiện có 4 tổ dân phố (TDP) ven biển, gồm: TDP Đồng Thành, TDP Bảo Ninh 1, TDP Bảo Ninh 2 và TDP Bảo Ninh 3. Đây cũng là địa bàn trung tâm hành chính của tỉnh, nơi tập trung nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; có địa hình trải dài nhiều khu vực, trong đó có khu vực ven biển tập trung nhiều tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản, hậu cần nghề cá, như: Mua, bán xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền, chế biến hải sản… tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy công tác PCCC, CNCH tại đây trở nên cấp thiết, quan trọng.

Mô hình “Bến neo đậu tàu, thuyền an toàn về PCCC” phường Đồng Hới xây dựng triển khai tại Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Nhật Lệ, TDP Bảo Ninh 3; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn phường và toàn tỉnh.

Phường Đồng Hới phấn đấu 100% khu dân cư có bến neo đậu tàu thuyền đều được xây dựng đội phòng cháy chữa cháy tự quản, nòng cốt là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở - Ảnh: H.Tr

Từ đó, Đồng Hới phấn đấu 100% khu dân cư có bến neo đậu tàu thuyền đều được xây dựng đội PCCC tự quản với nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; 100% tàu, thuyền có nội quy, quy định về PCCC, có 1 bình chữa cháy xách tay phù hợp, danh bạ số điện thoại liên lạc khẩn cấp; 100% TDP ven biển có phương án chữa cháy và thoát nạn của khu dân cư; 100% người dân, chủ tàu, thuyền viên sẵn sàng tham gia chữa cháy và CNCH khi có cháy nổ xảy ra…