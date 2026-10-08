Điều tra vụ tin tặc xâm nhập camera bệnh viện, phát tán hàng loạt video nhạy cảm của bệnh nhân

Theo tờ Korea JoongAng Daily đưa tin ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc mới đây đã nhận được yêu cầu điều tra từ nghị sĩ Heo Jong Sik (Đảng Dân chủ) về vụ rò rỉ hình ảnh nghiêm trọng này.

Vụ việc hiện đã được giao cho Cơ quan Cảnh sát tỉnh Bắc Chungcheong thụ lý. Giới chức trách khẳng định sẽ mở rộng điều tra để xử lý những cá nhân tiếp tục đăng tải và phát tán lại các đoạn video trên những nền tảng khác, tiếp nối việc nhóm thủ phạm ban đầu đã bị sa lưới.

Hình ảnh bên trong một phòng khám y học cổ truyền và cơ sở phục hồi chức năng ở Hàn Quốc bị đăng tải trên một trang web ở nước ngoài. Ảnh: Văn phòng nghị sĩ Heo Jong Sik

Trước đó vào năm ngoái, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm được xác định là những kẻ đầu tiên xâm nhập vào hệ thống camera của các phòng khám để thu thập, phát tán và rao bán video trên các trang web bất hợp pháp.

Tuy nhiên, theo kết quả rà soát từ văn phòng nghị sĩ Heo Jong Sik, hiện vẫn còn hơn 80 video ghi cảnh bệnh nhân thăm khám, thay trang phục tại các cơ sở sản phụ khoa, phẫu thuật thẩm mỹ và phục hồi chức năng đang bị phát tán trên các trang web khiêu dâm nước ngoài.

Đáng chú ý, trong số này có tới 21 video xuất phát từ cùng một phòng khám sản phụ khoa ở thủ đô Seoul.

Trước thực trạng này, nghị sĩ Heo Jong Sik đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của người dân khi đến bệnh viện, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra toàn diện thông qua hợp tác quốc tế. Dữ liệu cho thấy các mốc thời gian hiển thị trên những đoạn phim bị rò rỉ trải dài từ tháng 2/2022 đến tháng 11/2025.

Phần lớn các hình ảnh bị rò rỉ được cho là ghi lại bằng camera giao thức Internet (IP). Do đặc thù kết nối mạng (có dây hoặc không dây) để truyền hình ảnh trực tiếp, loại thiết bị này từ lâu đã gây ra nhiều lo ngại về các lỗ hổng bảo mật dễ bị tin tặc lợi dụng.

Sự việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về quyền riêng tư và an toàn dữ liệu của bệnh nhân, nhất là khi Hàn Quốc đã bắt buộc lắp đặt camera tại một số khu vực nhạy cảm trong bệnh viện.

Cụ thể, theo Luật Dịch vụ y tế sửa đổi có hiệu lực từ tháng 9/2023, các cơ sở y tế thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân trong tình trạng gây mê hoặc mất ý thức bắt buộc phải lắp đặt và vận hành hệ thống CCTV bên trong phòng mổ.