Tất cả các gia đình có con nhỏ lưu ý cảnh báo từ công an: Nhận được cuộc gọi có dấu hiệu này nên cúp máy ngay

Giả danh Công an, yêu cầu phụ huynh "xác thực" thông tin cho con

Theo cảnh báo từ Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nhắm vào các gia đình có con nhỏ. Đối tượng gọi điện, tự xưng là cán bộ Công an phụ trách quản lý cư trú hoặc hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, sau đó yêu cầu phụ huynh phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin định danh điện tử cho con.

Để tạo lòng tin, đối tượng có thể thông báo rằng dữ liệu căn cước của trẻ bị sai lệch, chưa hợp lệ hoặc cần "xác thực gấp". Tiếp đó, phụ huynh được hướng dẫn truy cập một đường link, tải ứng dụng hoặc thực hiện các bước xác thực theo chỉ dẫn.

Một số trường hợp còn sử dụng hình ảnh, trang phục giống lực lượng Công an nhân dân khi gọi video, thậm chí giả mạo số điện thoại hiển thị của cơ quan nhà nước để khiến người nhận cuộc gọi tin rằng mình đang làm việc với cơ quan chức năng.

Nếu làm theo hướng dẫn, nạn nhân có thể vô tình cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học, tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP. Trong một số tình huống, ứng dụng hoặc đường link giả mạo còn có thể được sử dụng để chiếm quyền kiểm soát thiết bị và thực hiện các giao dịch trái phép.

5 điều phụ huynh cần nhớ khi nhận cuộc gọi

Trước những cuộc gọi yêu cầu cung cấp hoặc cập nhật thông tin định danh cho trẻ, người dân không nên vội làm theo hướng dẫn từ người gọi.

Thứ nhất, không thực hiện thủ tục theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi cần giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến định danh, cư trú hoặc giấy tờ của trẻ, phụ huynh nên chủ động liên hệ cơ quan chức năng để xác minh thông tin và thực hiện theo đúng quy trình.

Thứ hai, không truy cập đường link lạ, không cài ứng dụng do người khác gửi. Đặc biệt, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã xác thực hoặc OTP cho người gọi.

Thứ ba, không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại. Những lý do như "phí kích hoạt", "phí xác thực", "phí hoàn tất hồ sơ" cần được kiểm chứng qua kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Thứ tư, không tải ứng dụng dịch vụ công từ các nguồn không chính thống. Người dùng nên kiểm tra kỹ tên ứng dụng, nhà phát hành và nguồn tải trước khi cài đặt trên điện thoại.

Thứ năm, bình tĩnh kiểm chứng khi nhận cuộc gọi bất thường. Không vì người gọi biết một số thông tin cá nhân của gia đình, sử dụng hình ảnh giống cán bộ hay hiển thị số điện thoại giống cơ quan nhà nước mà mặc nhiên tin tưởng.

Khi nghi ngờ cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên dừng trao đổi, không thực hiện theo hướng dẫn và chủ động liên hệ cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền qua kênh chính thức để xác minh.

Nếu đã cung cấp thông tin, cài ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để kiểm tra và áp dụng biện pháp bảo vệ tài khoản, đồng thời lưu lại tin nhắn, số điện thoại, đường link, thông tin giao dịch và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.