Hà Nội: Quyết liệt ngăn chặn vi phạm giao thông ban đêm trong thanh thiếu niên

Tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự

Thời gian qua, trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố Hà Nội như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Trịnh Văn Bô... vào khung giờ buổi tối và đêm khuya, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông xuất hiện khá phổ biến.

Các hành vi thường gặp bao gồm không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, độ pô, nẹt pô tạo tiếng ồn lớn, che biển số hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Thực tế cho thấy, những hành vi vi phạm này không chỉ trực tiếp đe dọa an toàn của chính các em và người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự công cộng. Từ những hành vi vi phạm giao thông đơn lẻ, nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, các nhóm thanh thiếu niên rất dễ bị lôi kéo, tụ tập thành các đoàn xe di chuyển với tốc độ cao, thậm chí biến tướng thành những vụ việc vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế các đối tượng và thu giữ hung khí. Ảnh CAHN

Điển hình như vụ việc vừa xảy ra đêm 27/9/2026 tại khu vực Cụm công nghiệp Tiền Phong, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm như kiếm, đinh ba đã hẹn gặp, ném gạch, đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng. Lực lượng Công an xã Thường Tín đã kịp thời phong tỏa hiện trường, khống chế các đối tượng và thu giữ hung khí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các trường hợp cầm đầu, tích cực để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đây là hồi chuông cảnh báo gay gắt về hậu quả của thói hành xử côn đồ và sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình.

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, việc ngăn chặn vi phạm ngay từ trên đường giao thông cũng được lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.

Chỉ trong một ca tuần tra đêm cuối tuần vừa qua, các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện, lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Điển hình như trường hợp T.T.K. (sinh năm 2002, quê Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô chở 2 người phía sau, cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình được giấy phép lái xe hay đăng ký xe. Tương tự, trường hợp N.V.V. (sinh năm 2007, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô "kẹp ba" di chuyển trên đường Cầu Giấy cũng bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra và lập biên bản vi phạm.

Nhiều trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, vi phạm pháp luật khi điều khiển phương tiện trên đường. Ảnh PV

Chứng kiến nhiều trường hợp thanh niên còn ít tuổi vi phạm pháp luật, chị Nguyễn Thị Bích (trú tại phường Từ Liêm) chia sẻ: "Nhìn các cháu còn rất trẻ nhưng đã điều khiển xe máy phân khối lớn kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh trên đường vào đêm khuya, tôi thấy vô cùng nguy hiểm cho chính các cháu và người đi đường. Việc lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm túc như thế này là rất cần thiết, vừa tạo tính răn đe, vừa giúp các bậc phụ huynh bừng tỉnh để quản lý, giáo dục con em mình chặt chẽ hơn, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra".

Siết chặt kiểm soát và xác định rõ trách nhiệm của gia đình, xã hội

Trước diễn biến thực tế trên các tuyến địa bàn quản lý, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án, tăng cường tuần tra lưu động khép kín địa bàn vào các khung giờ cao điểm ban đêm, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra lưu động khép kín địa bàn vào các khung giờ cao điểm ban đêm. Ảnh PV

Trao đổi về công tác đấu tranh, xử lý, Thượng tá tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) nhấn mạnh: "Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn, đặc biệt trong những ngày cuối tuần, đơn vị đã tăng cường các tổ tuần tra công khai kết hợp hóa trang trên các tuyến đường trọng điểm. Quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ tập trung xử lý triệt để các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như chở quá số người, lạng lách, vi phạm nồng độ cồn, thay đổi kết cấu xe. Tuy nhiên, việc xử lý phạt tiền hay giữ xe chỉ là giải pháp trước mắt; gốc rễ vẫn là sự đồng hành, quản lý nghiêm túc từ phía gia đình và nhà trường".

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Huy Hoàng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) phân tích: "Hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định rất rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ phương tiện cũng như người giao xe. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân. Đặc biệt, trong trường hợp chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe mà gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, chủ xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự. Các bậc phụ huynh cần nhận thức rõ đây không đơn thuần là sự thương con hay tạo điều kiện đi lại, mà là hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nặng nề".

Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh PV

Từ thực tế đấu tranh, xử lý các vụ việc, Chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho rằng, để giải quyết tận gốc tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông ban đêm, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình đóng vai trò quyết định.

Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần sát sao giám sát thời gian sinh hoạt, kiểm tra kỹ đồ đạc cá nhân của con em. Nếu phát hiện con có biểu hiện tụ tập bất thường, điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện hoặc cất giấu hung khí, gia đình phải lập tức ngăn chặn, phối hợp cùng nhà trường và chính quyền địa phương giáo dục, tránh để lại những hậu quả đau lòng.

Sự quan tâm, nhắc nhở thường xuyên và tinh thần thượng tôn pháp luật từ mỗi gia đình chính là lá chắn vững chắc giúp bảo vệ sự an toàn cho lứa tuổi thanh thiếu niên, góp phần giữ gìn sự bình yên, văn minh trên khắp các tuyến đường Thủ đô.