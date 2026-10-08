'Nổ' làm được thủ tục về đất đai, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 653 triệu đồng

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, TAND thành phố Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Văn Hạ (SN 1983, trú phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Văn Hạ. Ảnh: CAQN

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2023, dù không có khả năng thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Vũ Văn Hạ vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để tạo lòng tin.

Theo đó, Hạ "nổ" mình có nhiều mối quan hệ xã hội và có khả năng tác động giúp người dân giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tin lời Hạ, 3 người đã giao tiền để nhờ thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Sau khi nhận tiền, Hạ không thực hiện được như cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn trên, Vũ Văn Hạ đã chiếm đoạt tổng cộng 653 triệu đồng của 3 bị hại. Trong đó, anh B.S.Th. giao 420 triệu đồng, chị B.Th.H.Y. giao 183 triệu đồng và anh Đ.Ng.Th. giao 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Vũ Văn Hạ thừa nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Bị cáo đã lợi dụng nhu cầu thực hiện các thủ tục đất đai của người dân, đưa ra thông tin không đúng sự thật về khả năng và các mối quan hệ của mình để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Hạ 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời buộc bị cáo tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả lại cho anh B.S.Th 420 triệu đồng và chị B.Th.H.Y 103 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền, tìm hiểu kỹ quy định pháp luật; cảnh giác với những cá nhân tự nhận có "quan hệ", có khả năng "lo" hoặc tác động để giải quyết thủ tục nhằm tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.