Vụ tranh cãi phá dỡ nhà: Mời người đăng tải video đến làm việc

Ngày 8/10, trao đổi với PV báo Công lý, lãnh đạo Công an phường Tương Mai, TP. Hà Nội cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin về vụ việc tranh cãi phá dỡ nhà xảy ra tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai.

Theo lãnh đạo Công an phường Tương Mai, vụ việc xảy ra trước đó và lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau đó, các bên đã thống nhất, đồng thuận với phương án giải quyết và không còn mâu thuẫn.

Tuy nhiên, ngày 7/10, đoạn video ghi lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Đoạn video quay lại cảnh tranh cãi về việc phá dỡ nhà thu hút sự chú ý của dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung video, một phụ nữ được cho là đại diện đơn vị phá dỡ công trình tranh cãi với người đàn ông được xác định là chủ căn nhà về việc thanh toán tiền công.

Người phụ nữ cho biết mình được thuê thực hiện việc phá dỡ và cho rằng sau khi công việc hoàn tất, chủ nhà phải thanh toán tiền công. Người này nói vẫn lưu giữ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên liên quan đến việc phá dỡ.

Trong khi đó, người đàn ông phủ nhận việc thuê đơn vị phá dỡ, cho rằng người phụ nữ tự ý vào nhà thực hiện công việc. Người này nhiều lần yêu cầu xuất trình hợp đồng có chữ ký của mình.

Theo thông tin được chia sẻ cùng video, việc phá dỡ công trình diễn ra khoảng nửa tháng. Đến thời điểm xảy ra tranh cãi, căn nhà đã bị phá dỡ hoàn toàn.

Trong video, một cán bộ công an có mặt tại hiện trường và hỏi người đàn ông về việc tại sao không thông báo khi công trình đang được phá dỡ mà đến khi công việc hoàn tất mới cho rằng mình không thuê phá dỡ.

“Sao lúc người ta phá dỡ không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?”, cán bộ công an hỏi.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, các nội dung trong video mới là lời trình bày của những người có mặt tại hiện trường, chưa phải kết luận chính thức về trách nhiệm của các bên.

Lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho hay, cơ quan công an sẽ mời người đăng tải đoạn video lên làm việc để xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.