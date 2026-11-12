Cán bộ cấp xã 'đa nhiệm'

Lãnh đạo, cán bộ xã Yên Bình trò chuyện với người dân về phát triển cây chè Shan tuyết.

Từ hơn 1 năm nay, công việc của chị Trần Thanh Huệ, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Vô Tranh, đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây, chị chủ yếu theo dõi lĩnh vực văn hóa, thì nay, phạm vi phụ trách mở rộng sang văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, thư viện, thể dục thể thao cơ sở; công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo… Mỗi lĩnh vực có quy định, quy trình và yêu cầu chuyên môn riêng. Trong khi đó, công việc liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, đòi hỏi cán bộ phải nắm chắc quy định, xử lý kịp thời, chính xác.

“Thời gian đầu, tôi khá áp lực vì lượng công việc tăng, nhiều lĩnh vực mình còn chưa từng tiếp xúc. Vì vậy, tôi dành thời gian nghiên cứu văn bản, tìm hiểu kỹ từng nội dung. Những vấn đề chưa rõ hoặc phát sinh vướng mắc, tôi chủ động trao đổi với các sở, ban, ngành để được hướng dẫn. Những việc cấp thiết, tôi ưu tiên giải quyết trước; những phần việc mới, chưa có kinh nghiệm càng phải thận trọng, kiểm tra kỹ để hạn chế sai sót”, chị Huệ chia sẻ.

Tại phường Bách Quang, áp lực công việc thể hiện rõ ở những nhiệm vụ có khối lượng lớn, yêu cầu tiến độ cao. Anh Nguyễn Minh Hoàng, chuyên viên Phòng Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường, đảm nhiệm các phần việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ. Đây là những công việc đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và thường xuyên đối chiếu hồ sơ với thực tế. Do đó, anh thường xuyên xuống gặp người dân, kiểm tra, đối chiếu từng nội dung kê khai, kiểm đếm. Với những hộ chưa đồng thuận, anh dành thêm thời gian, kể cả ngày nghỉ, để nắm bắt tâm tư, giải thích và vận động.

Anh Hoàng cho hay: Nếu so với bình quân hằng năm, khối lượng công việc tôi thực hiện những tháng qua của năm 2026 tại phường đã bằng nhiều năm trước cộng lại. Công việc nhiều hơn, nhưng đổi lại, cán bộ ở cơ sở có quyền chủ động hơn. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nên việc xử lý cũng nhanh hơn.

Lãnh đạo, cán bộ xã Vô Tranh đến nhà vận động người dân chấp hành quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án cao tốc CT.07.

Đối với phường Bách Quang, việc phân công rõ trách nhiệm, phối hợp giữa các bộ phận và kiểm soát tiến độ được xác định là khâu quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, nhấn mạnh: Khối lượng công việc lớn, phạm vi nhiệm vụ rộng nên việc phân công, phối hợp và kiểm soát tiến độ được địa phương xác định là khâu then chốt. Với nhiệm vụ khó hoặc phát sinh đột xuất, lãnh đạo phòng trực tiếp phối hợp cùng cán bộ chuyên môn xử lý. Những phần việc liên quan nhiều lĩnh vực được tăng cường trao đổi, phối hợp, hạn chế tình trạng công việc bị ách tắc khi một khâu chưa hoàn thành.

Thực tế cho thấy, khi khối lượng công việc tăng lên, nỗ lực của từng cán bộ là cần thiết nhưng chưa đủ. Hiệu quả còn phụ thuộc vào cách tổ chức, phân công và phối hợp trong bộ máy. Đồng chí Ma Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình, cho biết: Những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ xã Yên Bình phải làm việc cả ban đêm, ngày nghỉ để kịp tiến độ. Đến nay, các quy trình từng bước được chuẩn hóa, sự phối hợp giữa các bộ phận ngày càng nhịp nhàng hơn. Môi trường làm việc hiện đại cùng việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cán bộ xử lý công việc nhanh và hiệu quả hơn.

Để đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng với sự chủ động của từng cá nhân, công tác tổ chức, bố trí và phát triển nguồn nhân cũng được tỉnh quan tâm. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thông tin: Thời gian qua, tỉnh đã chú trọng rà soát, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và yêu cầu thực tiễn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, nhất là đối với những lĩnh vực mới và nhiệm vụ phát sinh ở cơ sở. Tỉnh cũng khuyến khích cán bộ chủ động học tập, đổi mới phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ, phát huy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, hiệu lực, hiệu quả.

Từ thực tiễn ở cơ sở, có thể thấy “đa nhiệm” không chỉ là yêu cầu đối với từng cán bộ, mà còn đặt ra đòi hỏi đổi mới phương thức tổ chức công việc. Khi mỗi người được bố trí phù hợp, có điều kiện nâng cao năng lực và được hỗ trợ bởi cơ chế phối hợp hiệu quả, khối lượng nhiệm vụ lớn sẽ không trở thành lực cản. Điều quan trọng hơn cả là công việc được giải quyết kịp thời, chính xác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân.