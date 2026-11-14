Rà soát vị trí việc làm, sắp xếp đội ngũ phù hợp

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, việc rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở xác định biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Tại Lào Cai, nhiệm vụ này đang được triển khai khẩn trương, hướng đến đánh giá đúng khối lượng công việc, làm căn cứ bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm

Những ngày đầu tháng 11, tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, không khí làm việc luôn khẩn trương, tấp nập. Cán bộ, công chức của Ban cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nhập liệu, hoàn thiện báo cáo, tổng hợp số liệu và kết quả rà soát vị trí việc làm. Từng thông tin được kiểm tra, đối chiếu trước khi hoàn thiện. Tỉnh đang phấn đấu hoàn thành việc rà soát, thẩm định phương án vị trí việc làm trước ngày 15/11 để báo cáo Trung ương theo yêu cầu.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026, nhằm cụ thể hóa Kết luận số 107 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 07 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm tổng hợp, thẩm định phương án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai trong toàn hệ thống chính trị. Để bảo đảm thống nhất về nghiệp vụ, tỉnh tổ chức 3 hội nghị tập huấn, kết hợp với hội nghị trực tuyến của Trung ương, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện. Những trường hợp chưa tham dự được tiếp tục hướng dẫn tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức được tiếp cận nội dung triển khai.

Công tác rà soát vị trí việc làm được thực hiện kỹ lưỡng, khoa học.

Một trong những cách làm được tỉnh chú trọng là xây dựng các biểu mẫu trung gian dành cho cá nhân và tập thể trước khi cập nhật dữ liệu lên hệ thống của Ban Tổ chức Trung ương. Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, xác định rõ quy trình, mốc thời gian, giúp các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong kê khai, kiểm tra và tổng hợp thông tin.

Qua bước rà soát ban đầu, các cơ quan, đơn vị đã cập nhật dữ liệu lên hệ thống trực tuyến của Trung ương. Kết quả được đánh giá là kịp thời, nghiêm túc. Hiện nay, Tổ thẩm định giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh đang tiếp tục kiểm tra, thẩm định phương án vị trí việc làm, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, nhấn mạnh: Việc rà soát lần này phải được thực hiện thực chất, căn cứ vào nhiệm vụ, công việc và hoạt động thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức trong khoảng thời gian 12 tháng, tính từ ngày 1/10/2025. Qua đó, có cái nhìn tổng thể về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, hoạt động thực thi công vụ và mức độ phù hợp của từng vị trí việc làm.

Từ kết quả rà soát, tỉnh sẽ có cơ sở xây dựng hệ thống vị trí việc làm phù hợp, đồng thời xác định nhu cầu biên chế cho giai đoạn 2027 - 2031. Đây cũng là yêu cầu quan trọng để việc quản lý, sử dụng biên chế gắn với nhiệm vụ thực tế, tránh tình trạng bố trí nhân lực chưa tương xứng với khối lượng và yêu cầu công việc.

Đánh giá từ thực tiễn cơ sở

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ của cấp xã có nhiều thay đổi. Cùng với việc tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ cấp huyện trước đây, chính quyền cơ sở còn trực tiếp giải quyết nhiều công việc phát sinh trong quản lý địa bàn, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, khối lượng, tính chất công việc giữa các địa phương có sự khác biệt, đòi hỏi việc xác định vị trí việc làm phải tính đến đặc thù từng địa bàn.

Tại Sín Chéng, một trong những xã xa và đặc biệt khó khăn của tỉnh, công tác kê khai, tổng hợp thông tin cơ bản đã được các bộ phận chuyên môn hoàn thiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ khó khăn, nhất là việc tập hợp tài liệu minh chứng cho các nhiệm vụ thường xuyên và công việc phát sinh ở cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Sín Chéng kiểm tra, rà soát kỹ việc xác định vị trí việc làm tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Trường Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Chéng, cho biết: Có những nhiệm vụ địa phương phải triển khai ngay, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhưng không phải lúc nào cũng có kế hoạch hoặc văn bản riêng làm căn cứ kê khai.

Đây là vấn đề cần được quan tâm khi đánh giá vị trí việc làm ở cấp xã. Bởi hoạt động thực tế của cán bộ cơ sở không chỉ thể hiện qua những nhiệm vụ có kế hoạch, văn bản cụ thể, còn bao gồm nhiều công việc phát sinh hằng ngày, đòi hỏi phải trực tiếp xử lý, phối hợp và giải quyết kịp thời. Nếu chỉ căn cứ vào số lượng văn bản hoặc đầu việc được lập thành hồ sơ, kết quả đánh giá có thể chưa phản ánh đầy đủ khối lượng công việc thực tế.

Từ thực tế địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Sín Chéng đề nghị tỉnh và Trung ương quan tâm xem xét đặc thù của từng địa bàn khi bố trí biên chế, bảo đảm đủ nhân lực để chính quyền cấp xã vận hành thông suốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Rà soát vị trí việc làm gắn với đánh giá chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng vị trí.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với quá trình thẩm định phương án vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh. Theo đồng chí Đỗ Quang Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, rà soát không đơn thuần là thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có, quan trọng là đánh giá đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu đối với từng vị trí. Từ đó xác định nhu cầu nhân lực sát thực tế, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu hoặc bố trí đội ngũ chưa phù hợp.

Xác định đúng vị trí việc làm sẽ tạo cơ sở cho tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý đội ngũ; đồng thời phân định rõ trách nhiệm, yêu cầu năng lực đối với từng vị trí công tác. Đây là bước chuyển từ quản lý biên chế theo số lượng sang gắn nhân lực với chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả công việc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trước mắt, Lào Cai tập trung hoàn thành thẩm định phương án vị trí việc làm trước ngày 15/11/2026. Trên cơ sở kết quả rà soát, tỉnh tiếp tục xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo chỉ đạo của Trung ương.