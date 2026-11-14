Bốn ngân hàng trung ương ASEAN ký thỏa thuận sử dụng đồng nội tệ

Bốn ngân hàng trung ương tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác để phát triển và triển khai Khuôn khổ giao dịch bằng đồng nội tệ (LCT).

Theo tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Malaysia, thỏa thuận mới thay thế các biên bản ghi nhớ song phương mà Malaysia, Indonesia và Thái Lan đã ký hồi tháng 8/2023, đồng thời mở rộng khuôn khổ hợp tác để có thêm Philippines. Các bên ký kết gồm Ngân hàng Trung ương Malaysia, Ngân hàng Trung ương Indonesia, Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Ngân hàng Trung ương Philippines.

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ tạo thuận lợi cho việc thanh toán các giao dịch song phương bằng đồng nội tệ của mỗi nước. Theo Ngân hàng Trung ương Malaysia, khuôn khổ giao dịch mở rộng nhằm khuyến khích sử dụng đồng nội tệ nhiều hơn trong thanh toán thương mại và đầu tư trong khu vực. Doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch đủ điều kiện mà không nhất thiết phải quy đổi qua các đồng tiền quốc tế chủ chốt như USD. Việc giảm bớt nhu cầu quy đổi qua nhiều đồng tiền dự kiến giúp giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả thanh toán cho các doanh nghiệp hoạt động tại những thị trường tham gia.

Mục tiêu của LCT là giảm rủi ro ngoại hối và chi phí giao dịch phát sinh từ việc quy đổi tiền tệ nhiều lần. Sáng kiến này cũng dự kiến giúp doanh nghiệp và các thành viên thị trường linh hoạt hơn trong quản lý rủi ro tỷ giá, đặc biệt là rủi ro từ biến động của các đồng tiền chủ chốt trên thế giới. Với các nhà xuất nhập khẩu Malaysia làm ăn với đối tác từ Indonesia, Thái Lan và Philippines, khuôn khổ này có thể mang lại thêm lựa chọn thanh toán, giúp giảm tác động của biến động tỷ giá.

Sáng kiến có ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp khu vực đang tìm cách tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng thương mại nội khối ASEAN, giữa lúc môi trường kinh tế toàn cầu ngày càng bất định.

LCT được xây dựng trên nền tảng các nỗ lực trước đó của Malaysia, Indonesia và Thái Lan nhằm tăng cường cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ. Tháng 2/2025, ba ngân hàng trung ương đã ban hành hướng dẫn vận hành thống nhất và mở rộng khuôn khổ sang đầu tư gián tiếp, bên cạnh thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư trực tiếp. Vài tháng sau, ba ngân hàng tiếp tục chỉ định thêm các ngân hàng thương mại làm đơn vị giao dịch tiền tệ chéo, nhằm tạo thuận lợi cho thanh toán và giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận thanh khoản bằng đồng nội tệ hơn.

Khuôn khổ mở rộng dự kiến sẽ tăng cường kết nối tài chính giữa bốn nền kinh tế lớn của ASEAN, đồng thời hỗ trợ mục tiêu dài hạn của khu vực về hội nhập sâu hơn trong thương mại và đầu tư.