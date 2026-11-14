Đồng Tháp: Đào tạo cán bộ gắn với vị trí việc làm, nâng cao năng lực thực thi công vụ

Trường Chính trị tỉnh bế giảng Lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Toàn tỉnh hiện có 14.516 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nữ chiếm 28,07% và cán bộ dưới 40 tuổi chiếm 39,43%.

Trong giai đoạn 2014 - 2026, có 8.013 lượt cán bộ đã được đào tạo lý luận chính trị, gồm 2.216 lượt trình độ cao cấp, 5.731 lượt trung cấp và 66 lượt cử nhân chính trị. Riêng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tăng từ 708 lên 1.508 lượt. Không có trường hợp cán bộ không hoàn thành chương trình đào tạo.

Toàn tỉnh cử 2.220 lượt cán bộ đi đào tạo chuyên môn, gồm 1.567 lượt trình độ đại học, 556 lượt thạc sĩ và 97 lượt tiến sĩ. Hầu hết học trong nước, với 2.218 lượt; 2 lượt học ở nước ngoài. Sau đào tạo, 1.958 trường hợp được bố trí làm việc đúng chuyên ngành, chiếm 88,20%.

Giai đoạn 2021 - 2026, tỉnh bồi dưỡng theo chức danh cho 1 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; 148 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 976 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 312 cán bộ chủ chốt cấp xã; và 316 người thuộc nguồn cán bộ kế cận, cán bộ trẻ trong quy hoạch.

Các lớp bồi dưỡng năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được tổ chức 39 lớp, với 2.165 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Giai đoạn 2021 - 2026, tỉnh cũng cử 20 lượt cán bộ đi học tập, bồi dưỡng ở nước ngoài, có 984 đồng chí đã được bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng và an ninh.

Tuy nhiên, qua tổng kết nhận thấy công tác đào tạo về năng lực số, khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế có mặt chưa toàn diện, nhất là cán bộ cấp xã.

Với quyết tâm đào tạo, xây dựng cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh ủy đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có 100% vị trí lãnh đạo, quản lý được xác định rõ yêu cầu năng lực; 100% chương trình bồi dưỡng được thiết kế theo chuẩn đầu ra năng lực; 90% khóa bồi dưỡng được đánh giá sau đào tạo; 100% hồ sơ cán bộ thuộc diện quản lý được số hóa, có dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng.

Để đạt các mục tiêu này, tỉnh đề xuất thí điểm 4 nhiệm vụ đột phá: Bồi dưỡng cán bộ cấp xã theo yêu cầu năng lực; gắn mỗi khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý với một sản phẩm hoặc đề án giải quyết vấn đề thực tiễn; xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân cho cán bộ nguồn, cán bộ trẻ; xây dựng dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng xuyên suốt, kết nối với hồ sơ cán bộ điện tử.