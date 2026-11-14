Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đã bán ra hơn 40 triệu cổ phiếu PNJ

Bà Cao Thị Ngọc Dung tại ĐHĐCĐ bất thường sáng 21/10/2026.

Theo báo cáo kết quả giao dịch công bố trên HoSE ngày 13/11, bà Trần Phương Ngọc Giao đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 2,456 triệu cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận trong phiên 12/11, thông qua phương thức khớp lệnh.

Tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cp, lượng cổ phiếu trên có giá trị 24,56 tỷ đồng. Còn theo giá giao dịch bình quân 14.830 đồng/cp trong phiên 12/11, giá trị ước tính đạt hơn 36 tỷ đồng.

Đây là lần thứ ba trong vòng hai tuần bà Ngọc Giao bị bán giải chấp cổ phiếu PNJ. Trước đó, bà bị bán hơn 1,8 triệu cổ phiếu trong phiên 30/10 và tiếp tục bị bán hơn 2,3 triệu đơn vị vào ngày 4/11.

Sau giao dịch mới nhất, lượng cổ phiếu PNJ do bà Ngọc Giao nắm giữ giảm từ hơn 7,54 triệu đơn vị, tương đương 1,47% vốn điều lệ, xuống còn hơn 5,09 triệu đơn vị, tương đương 0,99%.

Bà Trần Phương Ngọc Giao là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ, đồng thời là em gái bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ.

Theo báo cáo, bà Cao Thị Ngọc Dung hiện sở hữu hơn 15,02 triệu cổ phiếu, tương đương 2,93% vốn điều lệ. Trong khi đó, bà Ngọc Thảo nắm giữ hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15%.

Như vậy, sau đợt bán giải chấp ngày 12/11, tổng lượng cổ phiếu PNJ do ba mẹ con bà Cao Thị Ngọc Dung nắm giữ còn khoảng 31,12 triệu đơn vị, chiếm 6,08% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Diễn biến cổ phiếu PNJ trên thị trường.

Chủ tịch và người liên quan còn nắm gần 8% vốn công ty

Theo báo cáo quản trị, tại thời điểm cuối tháng 6/2026, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung (gồm bà Dung và những người liên quan) sở hữu gần 85 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng hơn 16,5% vốn điều lệ. Trong đó, một người con gái khác của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Hà nắm giữ hơn 18 triệu cổ phiếu.

Đến tháng 9/2026, hai bà Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà bán ra tổng cộng 25 triệu cổ phiếu nhằm hỗ trợ tài chính cho công ty. Cụ thể, bà Thảo bán 7 triệu đơn vị, còn bà Hà bán 18 triệu đơn vị, qua đó giảm sở hữu xuống còn gần 400.000 cổ phiếu.

Đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Dung - cũng bán 9 triệu cổ phiếu PNJ, đưa lượng nắm giữ từ hơn 13,8 triệu đơn vị (2,7% vốn điều lệ) xuống còn hơn 4,8 triệu đơn vị (0,94%).

Tính từ tháng 9 đến nay, gia đình Chủ tịch PNJ đã bán ra khoảng 44 triệu cổ phiếu.

Sau các giao dịch, tổng lượng cổ phiếu PNJ do bà Cao Thị Ngọc Dung và những người liên quan nắm giữ còn khoảng 40 triệu đơn vị, tương đương gần 7,8% vốn điều lệ.

Tại ĐHĐCĐ bất thường sáng 21/10/2026, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết việc gia đình bán cổ phiếu nhằm tạo nguồn tiền cho công ty vay, hỗ trợ thanh khoản trong giai đoạn khó khăn. Riêng các giao dịch bán giải chấp là diễn biến ngoài mong muốn. Bà khẳng định bản thân và gia đình cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đà giảm giá cổ phiếu, tương tự các cổ đông khác.

“PNJ vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của gia đình tôi. Nếu có lựa chọn tốt hơn, tôi đã không bán cổ phiếu của mình,” bà Dung chia sẻ trước cổ đông.

Cũng tại đại hội, ban lãnh đạo PNJ cho biết bà Cao Thị Ngọc Dung đã cho doanh nghiệp vay hơn 700 tỷ đồng qua hai lần chuyển tiền, được ghi nhận đầy đủ. Nguồn vốn này góp phần cải thiện thanh khoản, giúp công ty rút ngắn thời gian thanh toán đối với các sản phẩm vàng và trang sức vàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ đã tạm ngừng đà giảm mạnh nhưng chưa ghi nhận sự phục hồi rõ rệt. Kết phiên 13/11, mã này dừng ở mức 14.950 đồng/cp, thấp hơn 65% so với giữa tháng 8/2026 và giảm 78% so với giữa tháng 6/2026.