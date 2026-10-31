CAHN bị SLNA cầm hòa

Đội bóng của HLV Mano Polking gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của chủ nhà, đồng thời không tận dụng được lợi thế chơi hơn người trong khoảng thời gian cuối trận.

SLNA nhập cuộc chủ động với cách chơi chắc chắn, bịt kín các khoảng trống và khiến CAHN không dễ triển khai những pha tấn công sở trường. Phút 41, cầu thủ Việt kiều Đức Vinh có đường kiến tạo thuận lợi để Luiz Guilherme thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đưa SLNA vượt lên dẫn trước 1-0.

CAHN đã không thể giành trọn 3 điểm trên sân Vinh khi bị SLNA cầm hòa 1-1. Ảnh: CLB CAHN

Bị dẫn bàn, HLV Mano Polking buộc phải tăng cường sức tấn công trong hiệp hai. CAHN kiểm soát thế trận tốt hơn và cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 70. Perea Andres thực hiện đường chuyền thuận lợi để Leo Artur dứt điểm, quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách.

Bước ngoặt tiếp tục đến ở phút 77 khi SLNA chỉ còn 10 người. Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, giúp CAHN có lợi thế rất lớn trong những phút còn lại. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Polking vẫn không thể tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn thắng.

Đình Bắc cũng có một trận đấu khá mờ nhạt trên sân Vinh. Tiền đạo trẻ không tạo được nhiều dấu ấn trước hàng phòng ngự tổ chức tốt của SLNA và không thể giúp CAHN tạo ra khác biệt trong thời điểm đội khách chơi hơn người.

Trận hòa này khiến CAHN bỏ lỡ cơ hội bám sát nhóm dẫn đầu. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Mano Polking có 11 điểm, tạm đứng thứ ba, kém SLNA 1 điểm và Nam Định 2 điểm. Khoảng cách chưa lớn, nhưng việc không thể đánh bại SLNA khi chơi hơn người chắc chắn là điều CAHN phải tiếc nuối.

Với CAHN, mùa giải vẫn còn rất dài và cuộc đua ở nhóm đầu đang diễn ra sít sao. Tuy nhiên, nếu muốn cạnh tranh chức vô địch, những trận đấu mà đối thủ chỉ còn 10 người như trên sân Vinh là thời điểm CAHN cần thể hiện bản lĩnh của một ứng viên lớn. Một điểm không phải kết quả quá tệ, nhưng rõ ràng chưa đủ với tham vọng của đội bóng Thủ đô.