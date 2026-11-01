Nam sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026

Đoàn Lê Anh Đức trở thành nhà vô địch với 240 điểm. Ảnh: VTV.vn

Sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối với 4 điểm cầu địa phương, với sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Đến tham dự trận chung kết tại trường quay S14 có Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh; Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên; đại diện lãnh đạo địa phương; cùng hàng ngàn cổ động viên tham dự tại trường quay S14 và 4 điểm cầu.

Sau bốn phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã giành chiến thắng với 240 điểm, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế danh giá của mùa giải năm nay.

Bước vào trận chung kết, mỗi thí sinh mang theo một hành trình chinh phục Olympia đáng nhớ. Nguyễn Huy Quang Minh là chủ nhân tấm vé vào chung kết sau chiến thắng tại Quý III với 225 điểm. Đoàn Lê Anh Đức giành quyền góp mặt ở trận đấu cuối cùng sau khi thắng Quý IV với 220 điểm. Trần Võ Gia Bảo giành chiến thắng Quý I với 175 điểm, trong khi Lý Thái Dương là đại diện chiến thắng Quý II với 200 điểm.

Phần thi Khởi động gồm hai lượt. Ở lượt cá nhân, mỗi thí sinh trả lời 6 câu hỏi, mỗi đáp án đúng được 10 điểm và không bị trừ điểm khi trả lời sai. Tiếp đó là lượt thi chung với 12 câu hỏi. Thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời; mỗi đáp án đúng được cộng 10 điểm, trong khi trả lời sai hoặc không đưa ra đáp án đúng thời gian quy định sẽ bị trừ 5 điểm.

Là người mở màn cuộc thi, Nguyễn Huy Quang Minh chưa có được khởi đầu thuận lợi khi bỏ lỡ câu hỏi đầu tiên và liên tiếp trả lời chưa chính xác ở một số câu tiếp theo. Nam sinh chỉ bắt đầu tích lũy điểm khi trả lời đúng câu hỏi sau đó, mang về 10 điểm đầu tiên.

Đoàn Lê Anh Đức có phần thi Khởi động khá tốt. Nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi được 30 điểm, qua đó tạm thời tạo lợi thế trên bảng điểm.

Ở lượt thi của mình, Trần Võ Gia Bảo cũng chưa thể ghi điểm ở câu hỏi mở đầu. Tuy nhiên, nam sinh nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu, trả lời đúng một câu hỏi Toán học để có 10 điểm đầu tiên. Tiếp đó, Gia Bảo tiếp tục ghi điểm ở hai câu hỏi thuộc lĩnh vực Lịch sử. Dù chưa trả lời đúng một số câu hỏi khác, nam sinh vẫn kết thúc phần thi với 30 điểm.

Nổi bật trong phần Khởi động là màn thể hiện của Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Với 50 điểm giành được, Thái Dương vươn lên dẫn đầu sau phần thi đầu tiên, hơn 20 điểm so với Anh Đức và Gia Bảo.

Ở phần Khởi động chung, các thí sinh liên tục bấm chuông giành quyền trả lời, tạo nên màn cạnh tranh sôi nổi. Anh Đức và Thái Dương là hai gương mặt nổi bật khi liên tiếp ghi điểm. Kết thúc phần thi, Anh Đức đạt 80 điểm, trong khi Thái Dương vươn lên dẫn đầu với 85 điểm. Gia Bảo có 35 điểm, còn Quang Minh tạm xếp cuối với 10 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, bốn thí sinh cùng tìm lời giải cho từ khóa gồm 5 chữ cái. Nguyễn Huy Quang Minh là người đầu tiên lựa chọn hàng ngang. Câu hỏi thuộc lĩnh vực Lịch sử được đưa ra đã giúp Quang Minh, Anh Đức và Thái Dương ghi thêm điểm.

Sau khi hàng ngang thứ hai gồm 6 chữ cái xuất hiện, Trần Võ Gia Bảo nhanh chóng bấm chuông xin trả lời từ khóa. Đáp án nam sinh đưa ra là “Tự học”. Sự quyết đoán đã mang lại kết quả như mong đợi, giúp Gia Bảo nâng tổng điểm lên 85.

Sau hai phần thi, Thái Dương tiếp tục dẫn đầu với 95 điểm. Anh Đức bám sát phía sau với 90 điểm, Gia Bảo có 85 điểm, còn Quang Minh đạt 20 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, bốn thí sinh lần lượt giải 4 câu hỏi dưới dạng hình ảnh. Kết quả được tính theo thứ tự trả lời đúng và tốc độ bấm chuông: người nhanh nhất nhận 40 điểm, các vị trí tiếp theo lần lượt được cộng 30, 20 và 10 điểm. Phần thi đòi hỏi các nhà leo núi phải quan sát nhạy bén, tư duy nhanh và phản xạ chính xác.

Sau phần thi này, cục diện cuộc đua có sự thay đổi đáng chú ý. Anh Đức vươn lên dẫn đầu với 190 điểm. Gia Bảo đạt 155 điểm, Thái Dương có 145 điểm, trong khi Quang Minh nâng tổng điểm lên 130.

4 nhà leo núi tranh tài tại vòng chung kết. Ảnh: VTV.vn

Ở phần thi Về đích, mỗi thí sinh lựa chọn một gói gồm 3 câu hỏi, với mức điểm 20 hoặc 30 điểm. Trả lời đúng được cộng điểm tương ứng; nếu thí sinh thi chính trả lời sai hoặc không có đáp án, các đối thủ có thể bấm chuông giành quyền trả lời. Đáp án đúng giúp thí sinh giành quyền nhận số điểm của câu hỏi, trong khi trả lời sai bị trừ một nửa số điểm. Mỗi thí sinh có một lần sử dụng Ngôi sao hy vọng. Nếu trả lời đúng, số điểm câu hỏi được nhân đôi; nếu trả lời sai, thí sinh bị trừ số điểm tương ứng.

Anh Đức là thí sinh có điểm số cao nhất sau ba phần thi nên được quyền Về đích đầu tiên. Nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm.

Ở câu hỏi đầu tiên thuộc lĩnh vực Toán học, trị giá 20 điểm, Anh Đức đưa đáp án chưa chính xác và Thái Dương đã bấm chuông giành quyền trả lời và ghi điểm thành công. Câu hỏi thứ hai 30 điểm, Anh Đức tiếp tục trả lời chính xác. Câu cuối cùng, nam sinh quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng và trả lời đúng, giành 40 điểm. Kết thúc lượt Về đích, Anh Đức nâng tổng điểm lên 210, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Thái Dương lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm cho phần Về đích. Phần này, nam sinh không đưa ra được câu trả lời chính xác nào. Trong khi đó, Gia Bảo giành quyền trả lời câu hỏi thứ 2 của Thái Dương và ghi thêm 30 điểm, nâng tổng điểm lên 185. Anh Đức giành quyền trả lời câu 3 - cũng là câu hỏi Thái Dương lựa chọn Ngôi sao hy vọng - và thành công nâng điểm số.

Gia Bảo chọn gói câu hỏi gồm ba câu, mỗi câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên Gia Bảo không trả lời chính xác, tạo cơ hội cho Anh Đức giành quyền trả lời. Với thế mạnh của một học sinh chuyên Sử, Anh Đức đã tận dụng thành công cơ hội này để ghi thêm 20 điểm. Sang câu hỏi thứ hai, Gia Bảo đưa ra đáp án đúng, tích lũy thêm 20 điểm. Ở câu hỏi cuối thuộc lĩnh vực Hóa học, nam sinh sử dụng Ngôi sao hy vọng nhưng không tìm được đáp án. Anh Đức bấm chuông giành quyền trả lời nhưng cũng không ghi thêm điểm.

Quang Minh cũng chọn gói 3 câu, mỗi câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, thí sinh có đáp án đúng, nhận 20 điểm. Câu hỏi thứ 2, Quang Minh trả lời sai. Thái Dương bấm chuông trả lời nhưng cũng không có thêm điểm. Quang Minh lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối và trả lời đúng, nhận về 40 điểm.

Kết thúc trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 240 điểm, trở thành nhà vô địch mùa giải năm nay. Nguyễn Huy Quang Minh giành giải Nhì, trong khi Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương cùng nhận giải Ba.