Nam sinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành Quán quân 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 26

Trong phần thi Khởi động, Thái Dương tạm dẫn đầu với 85 điểm, theo sau là Anh Đức (80 điểm), Gia Bảo (35 điểm) và Quang Minh (10 điểm). Sang vòng thi Vượt chướng ngại vật, Gia Bảo vươn lên vị trí thứ hai với 85 điểm nhờ việc nhanh chóng giải mã từ khóa "TỰ HỌC" ngay sau khi từ hàng ngang thứ hai được mở. Lúc này, Thái Dương vẫn tiếp tục dẫn đầu với 95 điểm.

Chiến thắng chung cuộc thuộc về thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Cục diện trận đấu thay đổi đáng kể tại phần thi Tăng tốc. Nhờ khả năng xử lý thông tin nhanh nhạy, Anh Đức bứt phá vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 190 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Gia Bảo (155 điểm), Thái Dương (145 điểm) và Quang Minh (130 điểm).

Phần thi Về đích mang tính quyết định khi các thí sinh liên tục giành điểm từ gói câu hỏi của nhau. Anh Đức thi đấu chiến thuật và chắc chắn khi trả lời đúng câu hỏi có "Ngôi sao hy vọng" trong gói thi của mình, nâng điểm số lên 210. Tiếp đó, nam sinh này liên tục bấm chuông giành quyền trả lời từ gói câu hỏi của Thái Dương và Gia Bảo, có thời điểm đưa quỹ điểm lên mức 250.

Các thí sinh còn lại cũng nỗ lực thi đấu đến phút cuối. Quang Minh kết thúc phần thi của mình thành công, với 40 điểm từ câu hỏi "Ngôi sao hy vọng", trong khi Thái Dương và Gia Bảo đều có những tình huống giành điểm đáng chú ý. Kết quả chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức bảo toàn thành công vị trí dẫn đầu, chính thức đoạt vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 26.