Nam Định lên đỉnh V.League, HLV Vũ Hồng Việt tiến cử học trò lên tuyển Việt Nam

Trong khi đó, tiền vệ Trần Ngọc Sơn trở thành cái tên đáng chú ý sau màn trình diễn ấn tượng và được HLV Vũ Hồng Việt tiến cử lên đội tuyển Việt Nam.

Thép xanh Nam Định thăng hoa, chiếm ngôi đầu bảng

Thép xanh Nam Định đang cho thấy sự ổn định và sức mạnh đáng gờm sau giai đoạn khởi đầu mùa giải chưa thực sự như kỳ vọng.

Chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 6 LPBank V.League 2026/27 đánh dấu trận thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

HLV Vũ Hồng Việt đang cùng Thép xanh Nam Định bay cao tại V.League 2026/27 sau 6 vòng đấu. Ảnh: PV.

Trước đó, đội bóng thành Nam lần lượt đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0 ở vòng 4 và vượt qua TP Đồng Nai 4-0 tại vòng 5.

Như vậy, trong 3 vòng đấu gần nhất, Nam Định ghi tới 9 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 lần.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường mang dấu ấn đậm nét của tiền vệ Trần Ngọc Sơn. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định lập cú đúp, góp công lớn giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Sau 6 vòng đấu, Nam Định có 13 điểm với thành tích 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Phong độ khởi sắc cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng đang giúp đội bóng thành Nam giúp họ vượt mặt nhiều ông lớn khác ở V.League 2026/27 như Công an Hà Nội, Ninh Bình… để leo lên vị trí số 1.

Thép xanh Nam Định giành 3 chiến thắng liên tiếp ghi 9 bàn và thủng lưới 1 bàn. Ảnh: Đình Viên.

Với những gì thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã khẳng định sau 6 vòng đấu ở mùa giải băm nay, điều này cho thấy tham vọng rõ nét của đội bóng thành Nam ở mùa giải năm nay.

Trần Ngọc Sơn rộng cửa lên tuyển Việt Nam

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, màn trình diễn của Trần Ngọc Sơn cũng thu hút sự chú ý trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân, hướng tới FIFA Days tháng 11.

Tiền vệ này đang có phong độ cao với 3 bàn thắng sau 6 vòng đấu. Riêng tại trận gặp Thể Công Viettel, Ngọc Sơn lập cú đúp. Trước đó, cầu thủ sinh năm này cũng ghi bàn vào lưới TP Đồng Nai và có 2 pha kiến tạo trong các trận đấu với HAGL và Thanh Hóa.

Đánh giá về cậu học trò, HLV Vũ Hồng Việt không giấu sự hài lòng: “Trần Ngọc Sơn đang có phong độ rất cao. Bằng chứng là hiện tại Ngọc Sơn cũng đã có được 3 bàn thắng. Thi đấu hiệu quả như vậy, có thể Ngọc Sơn sẽ được HLV Kim Sang Sik gọi lên đội tuyển Việt Nam”.

Nhà cầm quân của Nam Định cũng nhấn mạnh Ngọc Sơn là sản phẩm đào tạo của đội bóng và đã được ông theo dõi, làm việc từ nhiều năm trước.

Trần Ngọc Sơn được HLV Vũ Hồng Việt tiến cử lên ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

“Đây là cầu thủ Nam Định đào tạo, ngay từ cách đây vài năm đã làm việc với tôi. Trần Ngọc Sơn đã có tố chất từ lâu rồi, tôi đã nhìn thấy điều đó và qua những năm vừa rồi. Bạn ấy đang phát huy tốt tố chất của mình”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Phong độ hiện tại là cơ sở để Trần Ngọc Sơn nuôi hy vọng lần đầu được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định, tiền vệ Nam Định hoàn toàn có thể trở thành phương án đáng cân nhắc trong kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang Sik.