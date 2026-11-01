Thép Xanh Nam Định lên ngôi đầu bảng

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) “ngược dòng” thắng Thể Công Viettel 3-1. (Ảnh: TXNĐ)

Tối 31/10, họ tiếp tục phát huy phong độ ổn định và suýt có một chiến thắng trước dàn sao của Công an Hà Nội trên sân Vinh trong thế dẫn trước, nhưng bất lợi chơi thiếu người trong hiệp hai khiến đội bóng xứ Nghệ chỉ có được một điểm.

Sau hai trận liên tiếp không có chiến thắng, đội bóng của huấn luyện viên Polking chủ động nhập cuộc, tấn công liên tiếp trong khoảng đầu hiệp một. Dưới áp lực lớn từ phía đối phương, Sông Lam Nghệ An đã bình tĩnh phòng ngự và bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Phút 41, trong một pha lên bóng bên cánh phải, bóng được chuyền vào trước vòng 16m50, sau 1 nhịp khống chế Luiz Guilherme băng xuống tung cú đặt lòng chân trái hiểm hóc khiến thủ môn Nguyễn Filip bất lực.

Không chấp nhận thất bại, Công an Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình vây hãm khung thành đội chủ nhà trong hiệp hai, song cơ hội tiếp tục trôi qua trước mũi giày của Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh. Sau khi Leo Artur vào sân thay Quang Hải, thế bế tắc của hàng công đội khách mới được phá vỡ. Phút 70, chính tiền đạo người Brazil này phát động đợt tấn công và di chuyển nhanh vào khu vực cấm đón bóng của Perea và dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 1-1.

Phút 77, Sông Lam Nghệ An chỉ còn mười cầu thủ do Văn Quý bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Trong thế thiếu người, nhưng đội chủ nhà vẫn nỗ lực lên bóng, gây nhiều khó khăn cho Công an Hà Nội và giữ vững được tỷ số hòa đến phút cuối cùng.

★ Ở trận đấu cùng giờ, Thép Xanh Nam Định đã thắng Thể Công Viettel 3-1 trên sân Thiên Trường, qua đó nối dài mạch thắng và tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng. Đáng chú ý, đội chủ nhà phải trải qua hiệp một đầy khó khăn khi bị dẫn bàn, trước khi tận dụng lợi thế hơn người để tạo nên màn ngược dòng trong hiệp hai. Thể Công Viettel nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ tám sau cú dứt điểm bằng đầu của Wesley Nata từ một tình huống đá phạt góc. Sau bàn thua, Nam Định kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục tổ chức tấn công, nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự được bố trí chặt chẽ của đối phương.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 51 khi Paulinho bị truất quyền thi đấu. Chơi thiếu người, Thể Công không còn duy trì được sức ép và dần bị áp đảo. Chỉ bốn phút sau đó, Văn Vĩ bứt tốc vượt qua hàng thủ đội khách rồi căng ngang để Ngọc Sơn đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Nửa cuối hiệp hai, đội khách phải căng mình chống đỡ, song đến phút 76, Caio Cesar có cú cứa lòng hiểm hóc, đưa Nam Định vượt lên dẫn 2-1. Chưa dừng ở đó, đến phút 90+6, tận dụng sai lầm dâng cao của thủ môn đội Thể Công, Ngọc Sơn tung cú sút từ khoảng giữa sân vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1.

★ Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng cũng giành chiến thắng 1-0 trước đội Thành phố Đồng Nai. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo sức ép nhờ sự cơ động của Hữu Sơn, Minh Dĩ, Mpande và Makaric. Tuy nhiên, Đồng Nai tổ chức phòng ngự khá chắc chắn, hạn chế đáng kể những pha phối hợp của đội chủ nhà.

Dù vậy, đúng vào phút cuối hiệp một, Hải Phòng đã tạo ra khác biệt. Từ tình huống chuyển trạng thái nhanh, cú sút thiếu chính xác của Minh Dĩ vô tình trở thành đường kiến tạo để Tagueu tung cú vô-lê đẹp mắt sát rìa vòng cấm, đánh bại thủ môn Văn Phong, ghi bàn cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, nhờ những điều chỉnh nhân sự, đội khách chơi khởi sắc hơn, kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, song không thể có bàn thắng do dứt điểm thiếu chính xác. Đội Thành phố Đồng Nai sẽ phải cải thiện đáng kể khâu ghi bàn đó cũng là lý do đội bóng này sáu trận liên tiếp không thắng.

Với những kết quả nêu trên, Thép Xanh Nam Định tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, Sông Lam Nghệ An có 12 điểm, giữ vị trí thứ hai, Hải Phòng lên vị trí thứ bảy, Thể Công Viettel tụt xuống nhóm ba đội cuối bảng, ở vị trí 12.