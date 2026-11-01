Man City xuống hạng là cơ hội để MU bước khỏi vùng tối?

Nếu kịch bản này xảy ra, MU có thể được hưởng lợi không chỉ về cuộc đua danh hiệu mà còn về tâm lý. Bởi trong hơn một thập niên, Man City không đơn thuần là đối thủ cùng thành phố, mà còn là cái bóng khổng lồ khiến đội bóng từng thống trị nước Anh phải sống trong áp lực so sánh.

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Theo kết luận được công bố, Man City đã sử dụng những hợp đồng thương mại không phản ánh đúng bản chất giao dịch, qua đó làm tăng doanh thu và giảm chi phí trên sổ sách hơn 900 triệu bảng. Những sai lệch này khiến CLB bị xác định đã vi phạm nghiêm trọng các giới hạn chi tiêu của Premier League và UEFA.

Theo quy định, ủy ban có quyền trừ điểm hoặc áp dụng những biện pháp thể thao khác. Nếu mức trừ điểm đủ lớn, Man City hoàn toàn có thể bị đẩy xuống nhóm cuối bảng và phải xuống Championship. Kịch bản bị khai trừ khỏi Premier League cũng được đặt ra, dù đây là một quy trình khác với xuống hạng thông thường.

Đây là viễn cảnh đặc biệt đáng chú ý với MU. “Quỷ đỏ” trải qua một giai đoạn dài không thể trở lại vị thế cũ. Nói đúng hơn từ khi Man City bắt đầu nổi lên như một thế lực thì MU bắt đầu sa sút. Thậm chí, Man City từng là rào cản trực tiếp trên con đường trở lại đỉnh cao của MU. Hai lần gần nhất đội bóng áo đỏ giành ngôi á quân Premier League dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đều chứng kiến người hàng xóm đứng trên đỉnh bảng xếp hạng.

Mùa 2017/18, MU của Mourinho về nhì với 81 điểm, nhưng Man City của Guardiola tạo nên mùa giải kỷ lục với 100 điểm. Ba năm sau, MU của Solskjaer tiếp tục cán đích ở vị trí thứ hai với 74 điểm, trong khi Man City vô địch với 86 điểm.

Hai mùa giải ấy cho thấy MU không phải không có khả năng cạnh tranh. Nhưng mỗi khi họ nuôi hy vọng, Man City lại thể hiện sự ổn định và sức mạnh vượt trội. Đội bóng của Guardiola khiến cuộc đua vô địch trở nên khắc nghiệt hơn, bởi các đối thủ gần như không được phép đánh rơi điểm số nếu muốn theo kịp.

Vấn đề không chỉ nằm ở những điểm số bị bỏ lại. Man City còn tạo ra một sự thay đổi về tâm lý trong cuộc cạnh tranh quyền lực tại Manchester. Trong thời kỳ Sir Alex Ferguson, MU là đội bóng khiến các đối thủ phải nhìn lên. Nhưng sau khi Guardiola xuất hiện, chính MU lại phải nhìn sang Etihad để đánh giá mình đang đứng ở đâu.

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Cơ hội để MU thoát khỏi áp lực

Nếu Man City bị trừ điểm nặng hoặc phải rời Premier League, MU sẽ có cơ hội thoát khỏi áp lực so sánh ấy. Đội bóng áo đỏ không còn phải trực tiếp cạnh tranh với một thế lực đã thống trị thành phố suốt nhiều năm. Một khoảng trống quyền lực cũng sẽ xuất hiện, tạo điều kiện để MU xây dựng lại vị thế tại Manchester.

Nhưng cơ hội lớn nhất không nằm ở việc MU được cộng thêm bao nhiêu điểm trên bảng xếp hạng, mà ở khả năng lấy lại niềm tin rằng họ có thể trở thành đội bóng số một thành Manchester. Một thế hệ cầu thủ mới sẽ không còn phải thường xuyên đối diện với hình ảnh người hàng xóm liên tục vô địch, còn ban lãnh đạo cũng có thêm khoảng trống để triển khai một dự án dài hạn mà không bị cuốn vào cuộc chạy đua thành tích với Guardiola.

Dẫu vậy, sự sụp đổ của Man City không thể thay MU giải quyết những vấn đề nội tại. Liverpool, Arsenal và các đối thủ khác vẫn còn đó. Quan trọng hơn, MU phải khắc phục tình trạng bất ổn trong quản trị, tuyển dụng cầu thủ và lựa chọn HLV. Việc đội bóng hiện đứng thứ 17 Premier League là lời cảnh báo rõ ràng rằng khoảng cách với nhóm dẫn đầu không thể được thu hẹp chỉ bằng sự sa sút của đối thủ.

Man City có thể từng khiến MU chịu áp lực tâm lý, nhưng không phải họ là nguyên nhân duy nhất khiến đội bóng áo đỏ đánh mất bản sắc chiến thắng.

Nếu người hàng xóm thực sự phải trả giá cho những vi phạm tài chính, MU sẽ có cơ hội lịch sử để tái lập trật tự bóng đá Manchester. Nhưng lần này, họ cần chứng minh mình có thể trở lại bằng năng lực của chính mình, thay vì chỉ chờ đối thủ ngã xuống.

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