Nhận định Liverpool vs Arsenal: Pháo thủ run rẩy đến Anfield

Những lời bàn tán về khả năng đua vô địch đã bắt đầu vang lên ở nửa đỏ vùng Merseyside, sau khi đoàn quân của Andoni Iraola vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt Brighton - đội sở hữu hàng công ấn tượng nhất từ đầu giải.

Liverpool thắng 2-0 dù chỉ kiểm soát bóng 36%. Điều đó khiến HLV Fabian Hurzeler lên tiếng cho rằng, chỉ có Brighton thực sự muốn chơi bóng trong hiệp hai.

Isak đang hồi sinh cùng Liverpool - Ảnh: NST

Thắng lợi thứ 3/4 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng đưa Liverpool lên vị trí thứ tư, ngay dưới Brighton và kém hai đội dẫn đầu Arsenal cùng Man City 6 điểm.

Andoni Iraola là nhà cầm quân hiếm khi thất bại. Thực tế, chiến lược gia Tây Ban Nha mới thua 2/27 trận cầm quân tại Premier League trong năm 2026, dù có tới 13 trận hòa. Đáng chú ý, một trong hai thất bại đó diễn ra trước chính Arsenal hồi đầu năm, khi ông còn dẫn dắt Bournemouth.

Arsenal từng tận hưởng niềm vui trong chuyến làm khách gần nhất trước đội bóng do Iraola dẫn dắt. Nhưng lần này, nhà ĐKVĐ Premier League hành quân tới Anfield sau khi trở thành nạn nhân của cú sốc lớn nhất Cúp Liên đoàn.

Ngay cả với đội hình dự bị, Pháo thủ vẫn được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua Fleetwood Town. Thế nhưng, hòa 1-1 trong 90 phút căng thẳng rồi thất bại khó tin trên chấm luân lưu khiến Arsenal bị loại ngay từ vòng bốn.

Dẫu vậy, hiện Arsenal chỉ đứng sau đội đầu bảng Man City vì kém hiệu số phụ. Chiến thắng Everton 2-0 cuối tuần qua đánh dấu trận thắng thứ ba liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh.

Trận đấu hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Pháo thủ cũng chỉ thua một trong tám lần gần nhất chạm trán Liverpool tại Premier League.

Hãy chờ đợi một phản ứng mạnh mẽ từ đoàn quân HLV Arteta, đội bóng vẫn sở hữu hàng thủ vững chắc nhất Premier League.

Trận đấu với Arsenal sẽ là bài kiểm tra thực sự về sự hồi sinh của Liverpool, nhất là hàng công thi đấu ngày càng thăng hoa với bộ ba Isak - Gakpo - Barcola.

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Szoboszlai, Frimpong, Ekitike và Victor Munoz vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Buakyo Saka, Saliba và Calafiori chấn thương.

Đội hình dự kiến

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Isak.

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Timber, Gabriel, Ezri Konsa, Lewis-Skelly; Declan Rice, Bruno Guimaraes; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.