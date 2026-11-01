Man City bước vào cuộc tiếp đón Brighton với kỳ vọng tìm lại niềm vui sau những kết quả không như ý. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Etihad lại trở thành một trong những màn trình diễn đáng thất vọng nhất của đội bóng này trong thời gian gần đây khi thất thủ 0-1.

Theo thống kê của Opta, Man City thực hiện tổng cộng 21 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1,92, cho thấy đội chủ nhà không thiếu cơ hội để ghi bàn. Thế nhưng, sự kém duyên của các chân sút cùng phong độ xuất sắc của thủ thành Bart Verbruggen khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

Brighton làm điều chưa đội bóng nào làm được, chặn đứng Man City sau 24 trận (Ảnh: Martin Rickett/PA + Getty Images)

Đáng nói, Brighton chỉ cần một tình huống tận dụng sai lầm của đối phương để định đoạt trận đấu.

Phút 11, Matheus Nunes xử lý thiếu chắc chắn trong tình huống phòng ngự, tạo điều kiện để Yasin Ayari chớp thời cơ ghi bàn. Pha lập công sớm giúp đội khách có lợi thế lớn về mặt tâm lý, đồng thời tạo tiền đề cho một thế trận phòng ngự đầy kỷ luật trong phần còn lại, vô hiệu hóa mọi mũi nhọn của đội chủ nhà.

Erling Haaland cũng trải qua một ngày thi đấu đáng quên. Chân sút người Na Uy không thể kéo dài chuỗi ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh theo thống kê được đề cập trước trận. Trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Brighton, tiền đạo chủ lực bên phía Man City không tìm được khoảng trống cần thiết để tạo ra khác biệt.

Việc Haaland bị phong tỏa, trong khi các vệ tinh xung quanh cũng thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng, khiến hàng công Man City hoàn toàn bế tắc.

Đáng chú ý, thất bại này đã chấm dứt chuỗi 24 trận liên tiếp ghi bàn của Man City tại Ngoại hạng Anh. Đây cũng là lần đầu tiên Brighton đánh bại Man City trên sân khách ở mọi đấu trường, sau 17 trận liên tiếp chỉ thua và hòa.