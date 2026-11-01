Sau Popov, chiếc ghế của HLV Việt Thắng ở Thành phố Đồng Nai có thực sự an toàn?

Popov ra đi và bài học về áp lực thành tích

Việc Velizar Popov chia tay Thể Công - Viettel vào ngày cuối tháng 10, không phải điều quá bất ngờ sau chuỗi trận đáng thất vọng. Trận thua Nam Định 1-3 vào tối 31/10, khiến ông phải nói lời giã từ CLB.

Từng đưa Thanh Hóa đến hai chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp và giúp Thể Công giành ngôi á quân V.League mùa trước, nhà cầm quân người Bulgaria vẫn không thể giữ được chiếc ghế của mình khi đội bóng liên tục đánh mất điểm số.

Câu chuyện của Popov cho thấy một thực tế khắc nghiệt: thành tích trong quá khứ không thể bảo đảm tương lai của bất kỳ huấn luyện viên nào. Khi kết quả không đáp ứng mục tiêu, người đứng đầu ban huấn luyện luôn là đối tượng đầu tiên phải chịu sức ép.

Đó cũng là lời cảnh báo đối với những nhà cầm quân đang gặp khó khăn tại V.League, trong đó có Nguyễn Việt Thắng.

Sau sự ra đi của Popov, chiếc ghế của Nguyễn Việt Thắng chưa thể được xem là an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, cũng không nên vội vàng đặt ông vào cùng hoàn cảnh với người đồng nghiệp tại Thể Công (Ảnh T.C)

Thành phố Đồng Nai: Bài toán V.League không đơn giản

Sau khi vô địch Giải hạng Nhất mùa 2025-2026, Thành phố Đồng Nai bước lên sân chơi cao nhất với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sự khác biệt về trình độ, tốc độ và cường độ thi đấu giữa hai giải đấu nhanh chóng bộc lộ.

Khởi đầu mùa giải không như mong đợi, Đồng Nai gặp khó cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Đáng lo ngại hơn, đội bóng chưa cho thấy khả năng tổ chức lối chơi đủ chắc chắn để cạnh tranh với những đối thủ giàu kinh nghiệm tại V.League.

Trong đội hình Đồng Nai có những cái tên đáng chú ý như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Sầm Ngọc Đức hay Hữu Tuấn. Tuy nhiên, sở hữu những cầu thủ có tên tuổi không đồng nghĩa với việc đội bóng sẽ tự động có được sức mạnh.

Vấn đề nằm ở sự kết nối giữa các tuyến, nền tảng thể lực, khả năng chuyển trạng thái và chất lượng ngoại binh. Một đội bóng muốn trụ lại V.League cần có bộ khung đủ ổn định, những nhân tố tạo đột biến và đặc biệt là khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt 90 phút.

Đồng Nai hiện đang phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề như vậy.

Điều HLV Việt Thắng cần lúc này không chỉ là một chiến thắng để giải tỏa áp lực, mà còn phải tìm ra lời giải cho những vấn đề căn bản của Đồng Nai (Ảnh TPĐN)

Việt Thắng có đứng trước nguy cơ mất ghế?

Cần nhìn nhận công bằng rằng Nguyễn Việt Thắng không phải nhà cầm quân thiếu thành tích. Ông từng đưa Ninh Bình vô địch Giải hạng Nhất mùa 2024-2025 với chuỗi 20 trận bất bại. Sau đó, ông tiếp tục giúp Trường Tươi Đồng Nai lên ngôi ở mùa giải 2025-2026.

Những thành tích ấy cho thấy Việt Thắng có khả năng xây dựng tập thể và tạo ra động lực thi đấu. Tuy nhiên, V.League là một thử thách hoàn toàn khác.

Từ việc thống trị giải hạng Nhất đến khả năng trụ hạng ở V.League là khoảng cách không nhỏ. Một đội bóng có thể chơi áp đảo trước các đối thủ ở giải hạng Nhất nhưng khi đối đầu với những tập thể có chất lượng nhân sự vượt trội, mọi hạn chế đều dễ dàng bị phơi bày.

Với Việt Thắng, áp lực không chỉ đến từ kết quả mà còn nằm ở cách đội bóng thể hiện trên sân. Nếu Đồng Nai tiếp tục phòng ngự thiếu chắc chắn, tấn công bế tắc và không cho thấy sự tiến bộ qua từng vòng đấu, những câu hỏi về năng lực điều hành chuyên môn chắc chắn sẽ xuất hiện.

Dẫu vậy, sẽ thiếu công bằng nếu quy toàn bộ trách nhiệm cho huấn luyện viên trưởng. Chất lượng đội hình, công tác tuyển chọn ngoại binh, chiều sâu lực lượng và sự chuẩn bị trước mùa giải cũng là những yếu tố cần được đánh giá.

Không thể yêu cầu một nhà cầm quân biến đội bóng mới lên hạng thành tập thể đủ sức cạnh tranh chỉ sau vài vòng đấu, nhất là khi những hạn chế về nhân sự vẫn chưa được giải quyết.

Pha lập công duy nhất của Tagueu Tadjo là đủ để đội bóng đất Cảng Hải Phòng giành trọn 3 điểm trước CLB TP. Đồng Nai tại vòng 6.V.League (áo trắng)

Không thể đánh đồng Popov với Việt Thắng

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai trường hợp nằm ở mục tiêu của đội bóng.

Thể Công sở hữu lực lượng và nguồn lực đầu tư để cạnh tranh ở nhóm đầu. Vì vậy, chuỗi trận không thắng là kết quả khó chấp nhận đối với một đội bóng có tham vọng lớn.

Trong khi đó, Thành phố Đồng Nai là tân binh V.League. Mục tiêu thực tế nhất của họ phải là thích nghi và tìm kiếm cơ hội trụ hạng.

Do đó, cách đánh giá Việt Thắng cũng cần có sự khác biệt. Thay vì chỉ nhìn vào số điểm, ban lãnh đạo cần xem xét đội bóng có tiến bộ về tổ chức lối chơi, khả năng phòng ngự, hiệu quả tấn công và tinh thần thi đấu hay không.

Thay huấn luyện viên chưa chắc giải quyết được vấn đề nếu nguyên nhân thực sự nằm ở chất lượng nhân sự và quá trình xây dựng đội hình. Ngược lại, kiên nhẫn cũng không đồng nghĩa với việc chấp nhận những thất bại liên tiếp mà không có sự điều chỉnh.

Những vòng đấu tới sẽ quyết định niềm tin

Đội bóng cần xây dựng bộ khung ổn định, cải thiện khả năng phòng ngự và khai thác tốt hơn năng lực của những cầu thủ tấn công. Công Phượng, Xuân Trường hay Minh Vương đều có thể tạo ra khác biệt, nhưng họ cần được đặt trong một hệ thống vận hành phù hợp thay vì phải tự xoay xở trước những hàng phòng ngự được tổ chức tốt.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cũng cần có kế hoạch rõ ràng về việc bổ sung nhân sự, đặc biệt ở những vị trí đang bộc lộ hạn chế.

Việt Thắng từng chứng minh năng lực ở giải hạng Nhất, nhưng V.League mới là nơi ông phải chứng minh khả năng thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Với Thành phố Đồng Nai, điều quan trọng lúc này không đơn thuần là giữ hay thay một huấn luyện viên. Đó là tìm ra hướng đi đúng đắn để giải quyết bài toán trụ hạng.

Và những vòng đấu tiếp theo sẽ là phép thử quan trọng, không chỉ đối với bản lĩnh cầm quân của Nguyễn Việt Thắng mà còn đối với tham vọng tồn tại lâu dài của bóng đá Đồng Nai tại V.League.