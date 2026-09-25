Cách ứng phó với đau cơ

Đau cơ là một tình trạng rất phổ biến, thường là kết quả của căng thẳng, hoạt động quá sức và chấn thương nhẹ. Cơn đau thường xuất hiện trong vòng 12 đến 48 giờ sau khi hoạt động.

Nếu cơn đau nhẹ, có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng trong một số trường hợp, cơn đau có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày cần phải tìm cách khắc phục.

Một số biện pháp tự nhiên có thể hiệu quả giảm đau cơ bắp:

1. Ăn chuối giúp giảm đau cơ

Chuối là loại trái cây phổ biến được biết đến là một phương thuốc tuyệt vời để chữa đau cơ do chuột rút, nhờ hàm lượng kali phong phú. Kali giúp các cơ co lại đúng cách. Hàm lượng kali trong cơ thể thấp có thể gây yếu cơ, mệt mỏi và chuột rút. Vì vậy, ăn chuối chín hàng ngày có thể giúp giảm đau nhức cơ.

Nếu bị đau cơ, hãy đảm bảo uống đủ nước và ăn chuối hàng ngày.

2. Dầu mù tạt

Dầu mù tạt hoạt động như một chất xoa bóp tự nhiên làm tăng lưu thông máu trên bề mặt da, do đó giúp giảm đau cơ và hỗ trợ quá trình lành bệnh.

Đối với phương thuốc này, đun nóng bốn thìa canh dầu mù tạt và thêm tỏi băm nhỏ (10 tép). Đun chúng cho đến khi tỏi chuyển sang màu vàng nâu. Bạn cũng có thể cho một ít long não vào đó. Để hỗn hợp nguội bớt. Lọc và nhẹ nhàng xoa bóp dầu lên khu vực bị ảnh hưởng. Lặp lại biện pháp khắc phục này nhiều lần một ngày trong vài ngày.

Tỏi là một nguồn giàu lưu huỳnh và selen, cả hai đều có thể giúp giảm đau cơ.

3. Lá cây hương thảo

Loại thảo mộc này có chứa các đặc tính chống viêm có thể giúp làm dịu căng cơ và giảm co thắt.

Cách sử dụng: Trộn 2 giọt dầu hương thảo, 2 giọt dầu bạc hà và 1 thìa cà phê dầu dừa. Đắp hỗn hợp này lên vùng cơ bị đau. Ngoài ra, bạn có thể đun sôi lá hương thảo khô trong nước và ngâm vùng bị ảnh hưởng trong dung dịch này trong 15 phút. Lặp lại hai hoặc ba lần một ngày trong vài ngày.

4. Ớt cayenne

Nhờ đặc tính giảm đau và chống viêm, ớt cayenne cũng là một phương thuốc tuyệt vời để chữa đau cơ. Nó cũng giúp giảm cứng và viêm.

Lấy một muỗng cà phê bột ớt cayenne và hai muỗng canh dầu ô liu, trộn đều và đắp vào khu vực bị ảnh hưởng. Bạn có thể để đắp qua đêm nhưng cần băng lại. Hãy thử cách này trong hai hoặc ba ngày và cơn đau của bạn sẽ biến mất.

Bạn cũng có thể sử dụng ớt cayenne và dầu dừa. Trộn cả hai và làm ấm hỗn hợp một chút. Để hỗn hợp trong 24 giờ và nhẹ nhàng xoa bóp vào vùng cơ bị ảnh hưởng.

Lưu ý: Nếu cơn đau không giảm ngay cả sau vài ngày điều trị tại nhà, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Đau cơ cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý như đau cơ xơ hóa (đặc biệt nếu cơn đau kéo dài hơn 3 tháng), hội chứng mệt mỏi mãn tính, các vấn đề về tuyến giáp, rối loạn tự miễn dịch như lupus, viêm da cơ và viêm đa cơ…

Theo suckhoedoisong.vn

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/cach-ung-pho-voi-dau-co-169220511134508982.htm