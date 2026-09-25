Chó nhà tấn công, 1 người lóc da diện rộng, 1 người gãy hở xương

Hơn 10 vết cắn, gãy hở xương quay

BSCKII Vũ Giang An, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân đầu tiên là nữ, 73 tuổi, ở Hà Nội, bị chính chó nhà tấn công.

Thăm khám cho thấy người bệnh có hơn 10 vết thương do chó cắn ở nhiều vị trí. Riêng cánh tay, cẳng tay và bàn tay trái có khoảng 7 vết thương; ngoài ra còn có các vết thương lớn ở mông phải và gối phải. Đáng chú ý, một vết cắn ở cẳng tay gây tổn thương sâu, dẫn đến gãy hở xương quay.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Đây là trường hợp nặng. Người bệnh không chỉ có nhiều vết thương phần mềm mà tổn thương còn sâu đến mức gãy xương hở”, BSCKII Vũ Giang An cho biết.

Theo bác sĩ, với những trường hợp này, cần đánh giá như một chấn thương thực sự, bao gồm nguy cơ mất máu, sốc, tổn thương mạch máu, xương và phần mềm.

Người bệnh được tiêm dự phòng bệnh dại, điều trị kháng sinh và chăm sóc vết thương. Do vết thương nhiễm bẩn, có nguy cơ nhiễm trùng, các bác sĩ không đóng kín ngay toàn bộ mà tiếp tục theo dõi, thay băng và kiểm soát tình trạng viêm nhiễm.

Liệt 6 năm, bị chó cắn khi đang nằm trên giường

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.T.K., 76 tuổi, ở Hà Nội. Người bệnh đã bị liệt khoảng 6 năm, phần lớn thời gian nằm tại giường và bị chó tấn công ngay khi đang nằm, gần như không có khả năng tự vệ.

ThS.BS Lê Trung Thành, Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, cho biết lực cắn và giằng xé khiến cẳng tay trái của bệnh nhân bị lóc da diện rộng. Toàn bộ da và lớp mỡ dưới da bị bóc khỏi tổ chức bên dưới, để lộ lớp cân cơ.

Vùng lóc da kéo dài khoảng 20–25 cm từ khuỷu xuống gần cổ tay, rộng nhất khoảng 10 cm.

Tổn thương do chó cắn - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được sơ cứu, làm sạch, cắt lọc tổ chức tổn thương và xử trí vết thương. Những ngày đầu, vùng tổn thương sưng nề, tấy đỏ. Sau khoảng một tuần, khi tình trạng sưng viêm giảm, các bác sĩ tiếp tục làm sạch và khâu thưa từng bước nhằm thu nhỏ diện tích vết thương. Người bệnh đồng thời được tiêm dự phòng bệnh dại và điều trị chuyên khoa.

“Vết thương do động vật cắn thuộc nhóm vết thương nhiễm bẩn”, BS Thành cho biết. Vi khuẩn có thể theo răng chó đi sâu vào tổ chức. Với vết cắn sâu, dập nát, lóc da hoặc tổn thương gân, khớp, xương, nguy cơ nhiễm trùng càng cần được lưu ý.

Chó cắn không chỉ là nguy cơ bệnh dại

Theo các bác sĩ, hai trường hợp cho thấy chó cắn không nên được xem đơn thuần là một vết thương ngoài da. Lực cắn, nghiền và giằng có thể gây dập nát phần mềm, tổn thương gân, mạch máu, thần kinh; trường hợp nặng có thể lóc da diện rộng hoặc gãy xương.

Với vết cắn sâu, xử trí ban đầu có ý nghĩa quan trọng. Vết thương cần được làm sạch và đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương. Không phải trường hợp nào cũng khâu kín ngay; với vết thương nhiễm bẩn, dập nát hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao, bác sĩ có thể để hở, khâu thưa hoặc trì hoãn đóng vết thương tùy tình trạng.

Các dấu hiệu cần đi khám sớm: vết cắn rộng hoặc sâu, chảy máu nhiều, lóc da, biến dạng chi, đau nhiều, hạn chế hoặc mất vận động, tê bì, đầu chi nhợt hoặc lạnh. Đây có thể là dấu hiệu tổn thương mạch máu, thần kinh, gân hoặc xương.

Cách phòng ngừa và chăm sóc vết thương chó cắn

Rửa kỹ vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng.

Không tự đắp lá, bôi thuốc hoặc sử dụng chất không rõ nguồn gốc.

Đến cơ sở y tế sớm để được đánh giá tổn thương, dự phòng uốn ván và bệnh dại theo chỉ định.

Chó nuôi cần được quản lý và tiêm phòng dại đầy đủ.

Đặc biệt thận trọng khi tiếp cận chó mẹ đang nuôi con.

Gia đình có người cao tuổi, người liệt hoặc hạn chế vận động cần kiểm soát việc tiếp xúc với vật nuôi.

Mời quý độc giả theo dõi video: Giá ăn uống tăng vọt, thực khách thắt lưng buộc bụng, hàng quán lãi mỏng như dao cạo