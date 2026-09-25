Vì sao phụ nữ ngủ nhiều hơn đàn ông?

Phụ nữ có xu hướng buồn ngủ và thức dậy sớm hơn một chút so với nam giới. Ảnh: Pexels.

Phụ nữ có thể ngủ trung bình nhiều hơn nam giới 11 phút mỗi đêm, theo một nghiên cứu được trích dẫn rộng rãi. Khoảng cách này khá nhỏ, nghiên cứu cũng không đề cập đến chất lượng giấc ngủ, cảm giác khi thức dậy hay các triệu chứng như buồn ngủ ban ngày, theo Washington Post.

Gần đây, một nghiên cứu quy mô nhỏ trên 32 sinh viên đại học ở Mỹ, đo giấc ngủ bằng thiết bị theo dõi, cho thấy ngay cả khi phụ nữ ngủ nhiều hơn nam giới với chất lượng và hiệu quả giấc ngủ tương đương, họ vẫn báo cáo mức độ buồn ngủ, mệt mỏi, lo âu và căng thẳng cao hơn. Tuy nhiên, chưa rõ liệu việc đơn giản là ngủ nhiều hơn có phải là giải pháp hay không.

Điều rõ ràng là rất nhiều người không đạt được mức khuyến nghị 7-9 tiếng ngủ mỗi đêm và phải "trả giá" vào ngày hôm sau.

Ngủ đủ giấc rất quan trọng. Đây cũng là chủ đề trung tâm của cuốn sách Sao chúng ta lại ngủ? (tựa gốc: Why We Sleep) của Matthew Walker, nhà khoa học thần kinh, chuyên gia giấc ngủ tại Đại học California, Berkeley.

Tác giả/Tác phẩm

Sao chúng ta lại ngủ? (tựa gốc: Why We Sleep)

Tác giả: Matthew Walker · Xuất bản: 2024 · NXB Lao Động

Cuốn sách được viết với mục đích nâng cao nhận thức của người đọc về sự quan trọng của giấc ngủ và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta phải đối mặt khi thiếu ngủ.

Cuốn sách chia thành nhiều chương, mỗi chương giải thích một khía cạnh khác nhau của giấc ngủ, từ các giai đoạn ngủ sâu cho đến những tác động tiêu cực của thiếu ngủ đối với não bộ, sức khỏe tim mạch, sự phát triển trí tuệ và thậm chí là tuổi thọ.

Matthew Walker nhấn mạnh giấc ngủ là chìa khóa để giữ gìn sức khỏe, tăng cường trí nhớ, duy trì cảm xúc và thậm chí là cải thiện khả năng sáng tạo. Thông điệp mà tác giả muốn truyền tải không chỉ đơn giản là "hãy ngủ đủ giấc". Ông muốn thay đổi toàn bộ thái độ của chúng ta đối với giấc ngủ.

"Lệch múi giờ xã hội"

Nghiên cứu cho thấy đồng hồ sinh học ở phụ nữ ngắn hơn một chút so với nam giới. Các yếu tố như hormone và thân nhiệt đóng vai trò tạo nên sự khác biệt này.

Điều này cho thấy phụ nữ có xu hướng buồn ngủ và thức dậy sớm hơn một chút, theo bà Rebecca Robbins, nhà khoa học về giấc ngủ tại Bệnh viện Brigham and Women's, đồng thời là trợ lý giáo sư tại Trường Y khoa thuộc Đại học Harvard (Mỹ).

Khi con người phải hoạt động ngược với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, tình trạng mà giới khoa học gọi là "lệch múi giờ xã hội" (social jet lag) có thể xuất hiện, theo bà Andrea Matsumura, bác sĩ chuyên khoa y học giấc ngủ kiêm phát ngôn viên của Viện Hàn lâm Y học Giấc ngủ Mỹ.

Điều đó có nghĩa là phụ nữ có nguy cơ cao hơn gặp phải tình trạng lệch nhịp mãn tính giữa đồng hồ sinh học và các nghĩa vụ xã hội như đi học, đi làm, dẫn đến mệt mỏi, khó ngủ và khó thức dậy vào buổi sáng, bà Matsumura cho biết.

Phụ nữ cần ngủ nhiều hơn đàn ông do nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ chịu tác động của "nợ ngủ" - chênh lệch giữa lượng giấc ngủ cần thiết và lượng giấc ngủ thực tế có được nặng nề hơn so với nam giới, theo chuyên gia.

Phụ nữ cũng thường báo cáo chất lượng giấc ngủ kém hơn nam giới, đồng nghĩa với việc họ không chỉ dễ mệt mỏi, uể oải hơn mà còn dễ bị suy giảm tâm trạng và khả năng hoạt động ban ngày, theo các nghiên cứu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những thay đổi nhỏ có thể tạo ra hiệu quả rất lớn trong việc cải thiện thời lượng và chất lượng giấc ngủ.

Cách cải thiện giấc ngủ

Một phép thử đơn giản để biết bạn đã ngủ đủ hay chưa là để ý cảm giác của mình không chỉ khi thức dậy vào buổi sáng, mà quan trọng hơn là vào buổi chiều, thời điểm mức độ tỉnh táo của chúng ta giảm xuống do sự thay đổi thân nhiệt.

Một số lời khuyên được đưa ra để có giấc ngủ chất lượng:

Hạn chế rượu bia và caffeine vào cuối buổi chiều và buổi tối: Dù rượu có thể giúp bạn dễ ngủ hơn, nhưng khi tác dụng hết đi, nó có thể gây hiệu ứng dội ngược khiến bạn thức giấc sớm và khó ngủ lại.

Xây dựng thói quen thư giãn trước khi ngủ: Từ 30 phút đến 1 tiếng trước khi lên giường, hãy thư giãn mà không dùng thiết bị điện tử: tắm nước ấm, uống trà thảo mộc, viết nhật ký, nghe nhạc hoặc đọc sách. Thói quen này giúp báo hiệu cho não bộ rằng đã đến giờ ngủ.

Tuân thủ giờ đi ngủ, kể cả vào cuối tuần: Đặt báo thức trên điện thoại hoặc đồng hồ để nhắc nhở đã đến giờ ngủ, vì trễ giờ ngủ có thể làm xáo trộn lịch trình giấc ngủ. Đồng thời, giữ giờ thức dậy cố định.

Biến phòng ngủ thành không gian nghỉ ngơi lý tưởng: Giữ phòng ngủ mát mẻ, tối và yên tĩnh. Nếu có thể, hãy đầu tư một tấm nệm và bộ chăn ga chất lượng tốt.

Nếu thường xuyên mệt mỏi, hãy điều chỉnh giờ ngủ từ từ: Đi ngủ sớm hơn 15 phút mỗi đêm cho đến khi cảm thấy tỉnh táo vào ban ngày. Vì đồng hồ sinh học không được thiết kế để thay đổi đột ngột từ ngày này sang ngày khác, việc dịch giờ ngủ quá nhanh có thể khiến bạn trằn trọc thay vì ngủ ngon.