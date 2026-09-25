8 vật dụng nhỏ nên có để chủ động phòng bệnh mỗi ngày cho cả nhà

Những món đồ nhỏ tạo “hàng rào” phòng bệnh

Mầm bệnh có thể lây truyền qua giọt bắn, không khí, tiếp xúc, bề mặt nhiễm bẩn, thực phẩm, nước hoặc côn trùng trung gian. Vì vậy, không một vật dụng nào có thể ngăn ngừa tất cả bệnh truyền nhiễm.

Thay vào đó, hãy kết hợp những vật dụng dưới đây để bảo vệ sức khỏe lúc giao mùa.

Xà phòng rửa tay

Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch giúp loại bỏ bụi bẩn cùng nhiều tác nhân gây bệnh. Nên rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm, sau khi đi vệ sinh, ho, hắt hơi hoặc chăm sóc người bệnh.

Khi rửa, cần làm sạch cả lòng và mu bàn tay, kẽ ngón, đầu ngón và quanh móng, sau đó xả sạch và lau khô.

Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch giúp loại bỏ bụi bẩn cùng nhiều tác nhân gây bệnh

Dung dịch sát khuẩn tay

Trong những lúc không có xà phòng và nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn là lựa chọn tiện lợi. Tuy nhiên, nếu tay nhìn thấy rõ bụi bẩn hoặc dính dầu mỡ, nên ưu tiên rửa bằng xà phòng và nước.

Trẻ nhỏ cần được người lớn giám sát khi sử dụng sản phẩm chứa cồn.

Khẩu trang

Khẩu trang có thể giúp hạn chế phát tán hoặc hít phải các hạt chứa tác nhân gây bệnh đường hô hấp. Đây là vật dụng nên cân nhắc khi có triệu chứng hô hấp, chăm sóc người bệnh, đến cơ sở y tế hoặc ở nơi đông người, kín và thông khí kém.

Việc đeo khẩu trang nên phù hợp với tình hình dịch bệnh và nguy cơ phơi nhiễm thực tế.

Khăn giấy dùng một lần

Khi ho hoặc hắt hơi, dùng khăn giấy che mũi, miệng rồi bỏ ngay vào thùng rác và vệ sinh tay có thể giúp hạn chế phát tán mầm bệnh.

Nếu không có khăn giấy, nên ho hoặc hắt hơi vào mặt trong khuỷu tay thay vì bàn tay.

Nhiệt kế

Nhiệt kế giúp theo dõi thân nhiệt khách quan khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Thiết bị cần được sử dụng và vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, không phải bệnh truyền nhiễm nào cũng gây sốt. Vì vậy, nhiệt độ cơ thể cần được xem xét cùng các triệu chứng khác.

Nhiệt kế giúp theo dõi thân nhiệt khách quan khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường

Sản phẩm vệ sinh bề mặt

Tay nắm cửa, mặt bàn, công tắc điện và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc nên được vệ sinh phù hợp, đặc biệt khi trong nhà có người mắc bệnh truyền nhiễm.

Cần sử dụng sản phẩm đúng hướng dẫn trên nhãn và tuyệt đối không tự ý trộn các loại hóa chất tẩy rửa vì có thể tạo ra chất hoặc khí gây hại.

Bình nước và đồ dùng cá nhân

Bình nước, cốc, khăn mặt và một số vật dụng cá nhân nên được vệ sinh thường xuyên và hạn chế dùng chung, nhất là khi trong nhà có người mắc bệnh có khả năng lây qua dịch tiết hoặc tiếp xúc gần.

Không nhất thiết phải tách riêng mọi đồ dùng nếu không có khuyến cáo cụ thể. Điều quan trọng là giữ vệ sinh và tránh dùng chung những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết.

Sản phẩm chống muỗi

Với các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết, sản phẩm xua muỗi, màn và quần áo che phủ có thể giúp hạn chế nguy cơ bị muỗi đốt.

Song song đó, cần đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ nước đọng và giữ môi trường sống sạch sẽ để hạn chế nơi muỗi sinh sản.

Chuẩn bị 8 vật dụng nhỏ giúp bạn chủ động phòng bệnh mỗi ngày

Chuẩn bị đủ nhưng phải dùng đúng cách

Có sẵn các vật dụng phòng bệnh không đồng nghĩa với việc nguy cơ mắc bệnh được loại bỏ. Mỗi món đồ chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với đường lây truyền của từng bệnh.

Không nên lạm dụng hóa chất khử khuẩn, tự mua thuốc hoặc sử dụng kháng sinh với mục đích “phòng bệnh”. Kháng sinh không có tác dụng đối với virus và việc dùng không phù hợp còn góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh.

Vì vậy, bên cạnh những vật dụng quen thuộc trên, mỗi gia đình vẫn cần duy trì các thói quen nền tảng như ăn uống an toàn, vệ sinh tay, giữ nhà cửa thông thoáng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế tiếp xúc gần khi đang mắc bệnh và tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo.