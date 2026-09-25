Thực phẩm quen thuộc tốt cho não bộ và hệ xương của thai nhi

Cá béo giúp bổ sung canxi cho hệ xương của trẻ. Ảnh: Magnific.

Nhiều mẹ bầu hiện rất quan tâm đến việc lựa chọn thực phẩm để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Trong đó, không ít người có tâm lý cho rằng những thực phẩm có giá càng cao sẽ càng tốt cho sự phát triển não bộ, giúp trẻ thông minh hơn. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Ngọc Phương Thuỷ, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, nhấn mạnh quan niệm này không có cơ sở khoa học.

Theo bác sĩ Thủy, không có một loại thực phẩm nào có thể khiến trẻ thông minh vượt trội. Điều quan trọng là mẹ duy trì chế độ ăn đầy đủ, đa dạng và cân đối, kết hợp nhiều nhóm thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày.

Cá - nguồn DHA dễ tìm, không cần đắt tiền

Theo bác sĩ Thuỷ, các loại cá, đặc biệt là cá béo, có thể được đưa vào thực đơn thường xuyên của mẹ bầu. Đây là nhóm thực phẩm cung cấp DHA, một dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển não bộ của thai nhi.

Thay vì phải tìm kiếm những loại thực phẩm đắt tiền được quảng cáo có khả năng hỗ trợ trí não, mẹ bầu có thể lựa chọn những loại cá phù hợp, dễ tìm và phù hợp với khẩu vị, thói quen ăn uống của gia đình.

Việc ăn đa dạng các loại thực phẩm cũng giúp chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu cân đối hơn. Mỗi nhóm thực phẩm cung cấp những dưỡng chất khác nhau, từ đó góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tăng lên trong thai kỳ.

Đừng bỏ qua cá nhỏ, hải sản và rau xanh

Bên cạnh cá béo, cá nhỏ và các loại hải sản cũng là những thực phẩm quen thuộc có thể bổ sung canxi. Đây là dưỡng chất cần thiết đối với cơ thể người mẹ và quá trình phát triển hệ xương của thai nhi.

Các loại cá nhỏ có thể chế biến trong nhiều món ăn hàng ngày, kết hợp cùng hải sản để đa dạng nguồn thực phẩm thay vì chỉ phụ thuộc vào một nhóm.

Ngoài các nhóm thực phẩm giàu DHA và canxi, rau củ quả cũng đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn của mẹ bầu. Đặc biệt, các loại rau có màu xanh đậm có thể cung cấp một phần lượng sắt cần thiết hàng ngày cho cơ thể.

Bác sĩ Thuỷ cho rằng khi kết hợp cá, hải sản, rau xanh cùng nhiều nhóm thực phẩm khác trong khẩu phần ăn, mẹ bầu có thể bổ sung đa dạng dưỡng chất cần thiết mà không nhất thiết phải sử dụng những thực phẩm có giá thành cao.

Thực tế, các món ăn quen thuộc trong thực đơn của người Việt đã có nhiều nhóm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, ăn đa dạng và cân đối quan trọng hơn việc tập trung vào một món ăn được quảng cáo là có tác dụng đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ.

Bác sĩ Thủy lưu ý mẹ bầu không nên quá lo lắng về việc phải tìm những thực phẩm đắt tiền để giúp con phát triển trí não. Một chế độ ăn đa dạng, cân đối và phù hợp với nhu cầu của cơ thể vẫn là nền tảng quan trọng trong dinh dưỡng thai kỳ.