Hơn 30 trẻ mắc lác và rối loạn vận nhãn được khám, điều trị miễn phí

Lác là tình trạng hai mắt không nhìn cùng một hướng. Một mắt có thể nhìn thẳng trong khi mắt còn lại lệch vào trong, ra ngoài, lên trên hoặc xuống dưới. Đây là một trong những bệnh lý mắt phổ biến ở trẻ em. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, lác có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thị giác, kết quả học tập, sinh hoạt hằng ngày cũng như sự tự tin và hòa nhập xã hội của trẻ.

Nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị lác cùng các rối loạn vận nhãn ở trẻ em tại Việt Nam, Tổ chức Orbis phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai khóa đào tạo thực hành tại bệnh viện về phẫu thuật lác/ lé và các rối loạn vận nhãn ở trẻ em.

PGS TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc BV Nhi TW phát biểu tại buổi khai mạc chương trình đào tạo.

Tham gia chương trình lần này là đội ngũ chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm của Orbis, gồm Giáo sư, Bác sĩ Donny W. Suh, Trưởng khoa Mắt Trẻ em và Lác người lớn, Giám đốc Y khoa Chương trình EyeMobile thuộc Viện Nhãn khoa Gavin Herbert, Đại học California Irvine (Hoa Kỳ); Bác sĩ Galib Mukhadam, chuyên gia gây mê; và ông Kenan Mwenda, chuyên gia điều dưỡng của Bệnh viện Bay Orbis.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 20 bác sĩ và điều dưỡng nhãn khoa đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng nhiều bệnh viện mắt, sản nhi và đa khoa trên cả nước đã được đào tạo trực tiếp. Bên cạnh đó, hàng trăm bác sĩ và điều dưỡng nhãn khoa khác trên toàn quốc cũng tham gia các phiên đào tạo trực tuyến thông qua nền tảng Cybersight, hệ thống đào tạo trực tuyến và tư vấn y tế từ xa do Orbis phát triển và đang được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Thông qua hoạt động đào tạo thực hành, 31 trẻ mắc lác/ lé hoặc các rối loạn vận nhãn phức tạp đã được khám và tư vấn chuyên sâu, trong đó 18 trẻ được điều trị dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Orbis. Toàn bộ chi phí điều trị ngoài phạm vi bảo hiểm y tế được Orbis hỗ trợ cho các bệnh nhi tham gia chương trình.

Bé Hà My và mẹ sau mổ

Chị Tuyển, mẹ của bé Hà My, một trong những bệnh nhi được khám và điều trị miễn phí trong chương trình, xúc động chia sẻ:

"Con tôi sinh ra không được may mắn như các bạn, không chỉ mắt có vấn đề mà con còn bị tật ở tay trái. Tôi chỉ mong con được chữa mắt để mọi người không kỳ thị con. Sau khi con được phẫu thuật, tôi cảm thấy rất yên tâm. Xin chân thành cảm ơn các bác sĩ đã giúp đỡ con tôi."

Chia sẻ về ý nghĩa của khóa đào tạo, TS.BS. Nguyễn Ngọc Chung, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết:

"Khóa đào tạo này có ý nghĩa đặc biệt đối với Khoa Mắt của chúng tôi. Trong tuần vừa qua, chúng tôi đã tạo điều kiện tối đa để các bác sĩ tham gia học tập, nâng cao năng lực trong chẩn đoán và điều trị các trường hợp lác/ lé và rối loạn vận nhãn phức tạp. Đây là những kiến thức và kỹ thuật rất cần thiết nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao cho trẻ em."

Bác sĩ Nguyễn Bá Trung, Khoa Mắt, Bệnh viện Nhi Trung ương, một trong những học viên tham gia chương trình, chia sẻ:

"Những gì tôi học được trong tuần này đã vượt ngoài mong đợi ban đầu. Giáo sư Donny Suh đã hướng dẫn rất chi tiết cách khám, đánh giá, phân tích từng trường hợp cụ thể và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Đặc biệt, chúng tôi được tiếp cận những kỹ thuật mới như sử dụng botulinum toxin trong điều trị lác cấp tính ở trẻ em và các kỹ thuật phẫu thuật di thực cơ trong các trường hợp lác liệt phức tạp. Đây thực sự là cơ hội học tập vô cùng quý giá đối với các bác sĩ nhãn nhi tại Việt Nam."

Orbis và Bệnh viện Nhi Trung ương có mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực chăm sóc mắt trẻ em. Từ năm 2025 đến nay, hai bên đang phối hợp triển khai dự án Nâng cao chất lượng dịch vụ khám và điều trị các bệnh lý mắt trẻ em, tập trung cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh võng mạc trẻ đẻ non (ROP) thông qua hỗ trợ trang thiết bị, đào tạo chuyên môn cho bác sĩ và điều dưỡng, đồng thời tăng cường các hoạt động truyền thông, tư vấn và kết nối người bệnh với dịch vụ chăm sóc phù hợp.

Trong nhiều năm qua, chăm sóc mắt trẻ em luôn là một trong những ưu tiên chiến lược của Orbis tại Việt Nam. Bên cạnh hỗ trợ điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non, Orbis còn phối hợp với các bệnh viện và cơ sở đào tạo y khoa triển khai các chương trình nâng cao năng lực về nhãn nhi, gây mê hồi sức nhi khoa, phẫu thuật đục thủy tinh thể bẩm sinh, khám sàng lọc các bệnh lý mắt ở trẻ em và tư vấn cho cha mẹ, người chăm sóc. Thông qua các hoạt động này, Orbis hướng tới mục tiêu giúp trẻ em trên mọi miền đất nước được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần bảo vệ thị lực và tương lai của các em.

Đào tạo thực hành tại bệnh viện là một trong những chiến lược trọng tâm và cam kết lâu dài của Orbis nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ nhãn khoa tại các quốc gia đang phát triển, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường tính bền vững của hệ thống chăm sóc mắt.

GS. BS. Donny W. Suh - Chuyên gia Orbis phát biểu tại buổi khai mạc tuần đào tạo.

Giáo sư Donny W. Suh chia sẻ:

"Tôi đã đồng hành cùng Orbis gần 25 năm và đó là một hành trình vô cùng ý nghĩa. Trong suốt 10 năm hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương, tôi chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của bệnh viện nói chung và Khoa Mắt nói riêng. Cơ sở vật chất ngày càng hiện đại hơn, đội ngũ chuyên môn ngày càng phát triển hơn và mạng lưới hỗ trợ tuyến dưới ngày càng được mở rộng. Tôi rất vui và vinh dự khi tiếp tục có cơ hội quay trở lại Việt Nam để cùng chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những đồng nghiệp tuyệt vời tại đây."

Orbis là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm phòng chống mù lòa và phục hồi thị lực cho những người có nguy cơ mất thị lực nhưng chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng. Tại Việt Nam, Orbis bắt đầu hỗ trợ ngành mắt từ năm 1996 thông qua các chương trình đào tạo tại Bệnh viện Mắt Trung ương và thành lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội vào năm 2003. Trong hơn hai thập kỷ qua, Orbis đã đồng hành cùng Bộ Y tế, các bệnh viện, trường đại học và đối tác trong nước để triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc mắt cho người dân trên khắp cả nước.

Thông qua các hoạt động đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ chuyên môn và ứng dụng các nền tảng đổi mới như Cybersight, Orbis tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống chăm sóc mắt trẻ em chất lượng, công bằng và bền vững, để mọi trẻ em đều có cơ hội được nhìn thấy tương lai của mình một cách rõ ràng hơn.