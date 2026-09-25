Ngũ cốc nguyên hạt giúp cải thiện sức khỏe tim mạch

Kết quả gợi ý rằng thay vì loại bỏ hoàn toàn bánh mì, cơm hay mì ống, người tiêu dùng có thể chú trọng hơn đến việc lựa chọn loại ngũ cốc sử dụng trong mỗi bữa ăn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Heart Journal, tổng hợp dữ liệu từ 87 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với hơn 6.500 người tham gia. Nhóm nghiên cứu phân tích mối liên hệ giữa lượng ngũ cốc nguyên hạt tiêu thụ và sự thay đổi của các yếu tố nguy cơ tim mạch. Kết quả cho thấy một số lợi ích bắt đầu xuất hiện khi tiêu thụ mỗi ngày khoảng 30 - 40 gram ngũ cốc nguyên hạt (tính theo trọng lượng khô).

Nếu số lượng này tăng lên đôi, tức 60-100 gram, sự cải thiện ở nhiều chỉ số càng rõ ràng hơn. Cụ thể, các nhà nghiên cứu ghi nhận sự giảm nhẹ cholesterol toàn phần và cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol “xấu”, cùng những cải thiện nhất định về huyết áp tâm thu, đường huyết lúc đói, cân nặng và vòng eo. Tuy nhiên, mức thay đổi ở từng chỉ số nhìn chung không lớn. Phần lớn các thử nghiệm cũng có thời gian theo dõi tương đối ngắn và tập trung vào yếu tố nguy cơ, chưa trực tiếp đánh giá tác động đối với tỷ lệ nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Luda Nevo thuộc hệ thống y tế Maccabi của Israel cho biết kết quả nghiên cứu không có nghĩa là mọi người cần ăn thêm nhiều thực phẩm chứa carbohydrate. Cách áp dụng thiết thực hơn là thay một phần bánh mì trắng bằng bánh mì nguyên cám, gạo trắng bằng gạo lứt hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt khác và mì ống thông thường bằng mì làm từ bột mì nguyên cám. Yến mạch, lúa mạch và kiều mạch cũng là những lựa chọn giúp đa dạng hóa khẩu phần.

Các chuyên gia đồng thời lưu ý không phải mọi sản phẩm có nhãn “ngũ cốc nguyên hạt” đều có lợi cho sức khỏe. Một số loại bánh quy, ngũ cốc ăn sáng hoặc đồ ăn nhẹ vẫn có thể chứa nhiều đường bổ sung, muối và chất béo. Người tiêu dùng nên xem xét thành phần dinh dưỡng tổng thể, ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến và tăng lượng chất xơ trong khẩu phần một cách từ từ để hạn chế đầy hơi hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Nghiên cứu chưa xác định được liệu việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt vượt mức 100 g/ngày có tiếp tục mang lại lợi ích lớn hơn hay không, do dữ liệu ở các mức tiêu thụ cao còn hạn chế. Theo các chuyên gia, thông điệp chính từ kết quả này là cải thiện chất lượng nguồn carbohydrate trong những bữa ăn quen thuộc, thay vì tăng lượng ăn hoặc coi ngũ cốc nguyên hạt là thực phẩm có thể thay thế các biện pháp chăm sóc sức khỏe khác.