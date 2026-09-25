Chuyên gia khuyến nghị cách chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn hàng ngày

Ngày 25/9, Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế), Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: "Chăm sóc sức khỏe chủ động, ngay từ bữa ăn."

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam cho biết sức khỏe được hình thành từ chính những lựa chọn mỗi ngày và bữa ăn là một trong những lựa chọn quan trọng nhất. Bữa ăn không chỉ cung cấp năng lượng mà còn tác động lâu dài đến thể chất, tinh thần, nguy cơ bệnh tật...

PGS.TS Phạm Thanh Bình nhấn mạnh tính cấp bách của việc chăm sóc sức khỏe chủ động trong bối cảnh tỷ lệ bệnh lý mạn tính không lây nhiễm như tim mạch, béo phì và ung thư ngày càng gia tăng.

Một bữa ăn lành mạnh trước hết phải là một bữa ăn an toàn. An toàn thực phẩm phải là sự kiểm soát xuyên suốt từ sản xuất đến bàn ăn.

"Vì vậy, trong công tác chăm sóc sức khỏe cần ba sự chuyển đổi: Từ ăn theo thói quen sang ăn có hiểu biết; từ kiểm soát chất lượng hình thức sang kiểm soát chất lượng thực chất; và từ trách nhiệm của một ngành sang trách nhiệm của toàn xã hội.

Mỗi người dân cần trở thành một chủ thể trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình; cơ quan truyền thông cần cung cấp kiến thức chính xác cho cộng đồng; doanh nghiệp phải hành động có trách nhiệm; cơ quan quản lý cần có công cụ giám sát hiệu quả..."- PGS.TS Phạm Thanh Bình nói và nhấn mạnh thêm: Khi mỗi người dân biết lựa chọn, mỗi gia đình biết xây dựng khẩu phần hợp lý, mỗi doanh nghiệp hành động có trách nhiệm và mỗi cơ quan quản lý có công cụ giám sát hiệu quả, thì mỗi bữa ăn sẽ trở thành một "lá chắn" bảo vệ sức khỏe.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia trao đổi tại chương trình. Ảnh: Minh Quyết.

Tại buổi toạ đàm, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết, một số thói quen ăn uống đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe người Việt như sử dụng nhiều thực phẩm chiên rán, giàu năng lượng; ăn uống thiếu cân đối; sử dụng dầu không đúng cách hoặc tái sử dụng dầu nhiều lần; ăn nhiều đạm nhưng ít rau và tinh bột.

PGS Hưng nhấn mạnh, để giải quyết những vấn đề này, người dân không cần kiêng hoàn toàn dầu mỡ mà nên sử dụng hợp lý và ưu tiên thực phẩm chế biến ít dầu hoặc luộc, hấp.

Khi cần chiên đồ ăn, nên chọn nhiệt độ phù hợp với từng loại dầu và đọc nhãn để làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

"Dầu bốc khói không đồng nghĩa chắc chắn đã nguy hiểm, nhưng dầu dùng đi dùng lại có thể bị phân hủy và tạo các gốc oxy hóa; mức độ này khó tự đo lường. Vì thế, nên hạn chế tái sử dụng dầu nhiều lần và chú ý tình trạng, màu sắc của dầu"- PGS Hưng nói

Đặc biệt, PGS Hưng cũng lưu lý khẩu phần ăn của người dân cần bảo đảm sự đa dạng, cân đối giữa các nhóm chất, phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nhu cầu năng lượng của mỗi người.

Bên cạnh đó, người dân cần ăn đa dạng thực phẩm rau, hoa quả; thực phẩm đồ đạm cần thay đổi thường xuyên; không nên ăn các loại hoa quả trái vụ; đặc biệt nên ăn các loại thực phẩm đa dạng để đảm bảo chất lượng bữa ăn.

Chương trình la bàn sức khoẻ. Ảnh: Minh Quyết