U xơ tử cung và nang buồng trứng khi nào cần can thiệp

Bạn đọc hỏi

Qua thăm khám, tôi được phát hiện có khối u xơ tử cung kích thước khoảng 4 cm và một nang nhỏ ở buồng trứng. Tôi chưa mãn kinh, hiện không đau bụng, không rong kinh, chu kỳ kinh nguyệt cũng khá đều nên bác sĩ hẹn theo dõi.

Tuy nhiên, tôi rất lo vì nhiều người khuyên nên phẫu thuật sớm, có người còn cho rằng để lâu khối u sẽ hóa ung thư. Xin bác sĩ cho biết trường hợp của tôi có cần phẫu thuật ngay không? U xơ hoặc u nang có thể tự nhỏ lại hay biến mất không và khi nào cần can thiệp?

Bác sĩ CKI Huỳnh Ngọc Kết khám bệnh tại Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. (Ảnh: Hoàng Thái)

Bác sĩ CKI Huỳnh Ngọc Kết Quyền Trưởng khoa Phụ Sản Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc trả lời: Với trường hợp của chị, nếu khối u xơ tử cung có kích thước khoảng 4 cm, nang buồng trứng nhỏ, chị chưa mãn kinh, không có các triệu chứng như đau bụng, rong kinh, cường kinh hoặc chèn ép lên bàng quang, trực tràng và kết quả thăm khám không ghi nhận dấu hiệu bất thường khác thì việc theo dõi định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ là hoàn toàn phù hợp, chưa nhất thiết phải phẫu thuật ngay.

Hiện nay, không phải tất cả trường hợp u xơ tử cung hoặc nang buồng trứng đều cần can thiệp. Chỉ định điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước khối u, tốc độ phát triển, triệu chứng lâm sàng, đặc điểm trên siêu âm, tuổi của người bệnh và nhu cầu sinh sản.

U xơ tử cung có thể tự nhỏ lại không

Đối với u xơ tử cung, khối u thường không tự biến mất khi người phụ nữ còn trong độ tuổi sinh sản vì chịu ảnh hưởng của nội tiết tố estrogen và progesterone. Tuy nhiên, nhiều trường hợp u phát triển rất chậm hoặc gần như không thay đổi kích thước trong nhiều năm. Sau khi mãn kinh, u xơ thường có xu hướng nhỏ dần do nồng độ nội tiết tố trong cơ thể giảm.

Phẫu thuật thường được cân nhắc khi u xơ gây rong kinh, cường kinh dẫn đến thiếu máu; đau vùng chậu kéo dài; chèn ép các cơ quan lân cận; ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hoặc khối u tăng kích thước nhanh.

Nang buồng trứng có thể tự biến mất không

Đối với nang buồng trứng, nhiều nang nhỏ là nang cơ năng và có thể tự biến mất sau một vài chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, cũng có những loại nang thực thể không tự mất, cần được theo dõi hoặc điều trị tùy theo đặc điểm của khối nang.

Bác sĩ sẽ cân nhắc can thiệp khi nang có kích thước lớn, tồn tại kéo dài, có hình ảnh nghi ngờ trên siêu âm, gây đau, xoắn, vỡ hoặc có nguy cơ ác tính.

Tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, những trường hợp phát hiện u xơ tử cung hoặc nang buồng trứng qua khám sức khỏe, siêu âm có thể được bác sĩ chuyên khoa đánh giá dựa trên triệu chứng, hình ảnh siêu âm và tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Qua đó, bác sĩ sẽ đưa ra hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp.

Vì vậy, chị em không nên tự quyết định phẫu thuật chỉ dựa vào kích thước khối u hoặc những thông tin truyền miệng; đồng thời không nên quá lo lắng hoặc tự ý quyết định phẫu thuật. Điều quan trọng là tái khám đúng lịch để bác sĩ theo dõi sự thay đổi của khối u thông qua thăm khám và siêu âm định kỳ.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng nhiều, rong kinh kéo dài, bụng to nhanh, rối loạn tiểu tiện hoặc đại tiện, chị nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá sớm và có hướng xử trí phù hợp.