Vinachem nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; ông Nguyễn Tuấn Minh, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn; ông Đào Trọng Cường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đại diện Kiểm soát viên Tập đoàn; đại diện Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; lãnh đạo các ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số tại các đơn vị thành viên.

Về phía Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an có Thượng tá Trần Việt Cường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện, Cục A05 cùng các giảng viên, chuyên gia về an ninh mạng.

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng gắn với quá trình chuyển đổi số

Phó Tổng giám đốc Vinachem Đào Trọng Cường nhấn mạnh yêu cầu chủ động nhận diện, phòng ngừa và nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng giám đốc Đào Trọng Cường nhấn mạnh, thời gian qua, Vinachem đã triển khai nhiều nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Cùng với quá trình chuyển đổi số, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng. Nhiều đơn vị sản xuất công nghiệp của Vinachem đang vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống điều khiển trung tâm và các hệ thống công nghệ phục vụ kiểm soát, điều hành sản xuất tại nhà máy. Vì vậy, an toàn, an ninh mạng không chỉ liên quan đến dữ liệu, hệ thống thông tin mà còn gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguy cơ xâm nhập, chiếm quyền điều khiển các hệ thống tại nhà máy có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất. Phó Tổng giám đốc Đào Trọng Cường đề nghị các đơn vị chủ động nhận diện, đánh giá, phòng ngừa nguy cơ và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Chương trình tập huấn được xây dựng theo hướng kết hợp lý thuyết với thực hành, chú trọng các tình huống cụ thể. Các đại biểu được khuyến khích trao đổi với chuyên gia, nêu những vấn đề thực tế tại đơn vị để được giải đáp và vận dụng vào quá trình công tác.

Giảng viên Cục A05, Bộ Công an truyền đạt nội dung tập huấn

Tại Hội nghị, các giảng viên, chuyên gia của Cục A05 trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về kiến trúc phòng thủ; nhận diện và quản trị rủi ro; giải pháp phòng thủ và ứng phó. Nội dung tập trung vào bảo vệ hệ thống và tài sản trọng yếu; nhận diện bề mặt tấn công, ransomware, chiếm đoạt tài khoản, rò rỉ dữ liệu; nguy cơ từ chuỗi cung ứng, cloud/API, trí tuệ nhân tạo; quản lý lỗ hổng, tài khoản, quyền truy cập; giám sát, cảnh báo, bảo vệ dữ liệu, sao lưu, khôi phục và ứng phó sự cố.

Học viên Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao đổi tại Hội nghị

Các chuyên gia đồng thời hướng dẫn thực hành và phân tích tình huống tấn công tổng hợp. Trên cơ sở tình huống giả định, các đại biểu được tiếp cận phương pháp nhận diện dấu hiệu tấn công, xác định nguyên nhân và phạm vi ảnh hưởng, lựa chọn biện pháp xử lý và đề xuất phương án gia cố hệ thống.

Thượng tá Trần Việt Cường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện, Cục A05 trao đổi về tác động của các sự cố an ninh mạng đối với hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Trần Việt Cường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện, Cục A05 nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới.

Quá trình số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cũng kéo theo các nguy cơ, thách thức về an toàn, an ninh mạng. Các sự cố như tấn công mạng, mã hóa dữ liệu, xâm nhập hệ thống có thể làm gián đoạn hoạt động công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thượng tá Trần Việt Cường ghi nhận những câu hỏi sát với thực tiễn của các đại biểu và khẳng định Cục A05 sẵn sàng phối hợp, trao đổi, hỗ trợ các đơn vị khi có nhu cầu trong quá trình triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Rà soát hệ thống, nâng cao năng lực sau tập huấn

Trong khuôn khổ Hội nghị, các học viên hoàn thành chương trình đào tạo được trao Giấy chứng nhận nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cấp.

Phát biểu bế mạc, Phó Tổng giám đốc Đào Trọng Cường nhấn mạnh, các nội dung chuyên môn tại Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và khả năng nhận diện, đánh giá các vấn đề về an toàn, an ninh mạng cho cán bộ làm công tác quản lý, vận hành hệ thống.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tổng giám đốc đề nghị các đơn vị rà soát toàn bộ hệ thống, thực hiện phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ theo đúng quy định, phù hợp với thực tế của từng hệ thống.

Các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhất là lực lượng làm công tác công nghệ thông tin, vận hành hệ thống và các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; gắn công tác vận hành với yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị.

Đối với các giải pháp, dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Phó Tổng giám đốc đề nghị lựa chọn tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; đồng thời phối hợp với chuyên gia trong quá trình xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ.

Phó Tổng giám đốc Đào Trọng Cường cũng đề nghị tăng cường nội dung thực hành, thực chiến trong các chương trình đào tạo, giúp cán bộ nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế. Thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia, đơn vị liên quan xây dựng các chương trình đào tạo, chuyên đề và hoạt động thực hành phù hợp với yêu cầu thực tế.

Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn